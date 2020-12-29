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防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

中央社 / 台北29日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

有專家建議，居家檢疫應延至21天；疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，14天檢疫後再加7天自主健康管理，已是保險作法。民眾自主健康管理時可上班、上課，但應避免聚餐、聚會、出遊。

英國2019冠狀病毒疫情引起各界緊張，27日華航從英國返台的班機上，有3人確診，也引起部分人焦慮。媒體報導，指揮中心專家建議，擔心病毒從英國及其他國家傳入台灣，提議比照香港，將居家檢疫拉長到21天。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應記者時表示，有專家建議要延長，但也有專家並不認同。很早以前就知道，居家檢疫14天可能也會有一些很極端潛伏期的人可能會漏掉，因此有7天的自主健康管理，就是希望有類似的少數個案不會漏掉。

莊人祥說，在14天檢疫後有7天自主健康管理就是更保險的作法。在7天自主健康管理期間，盡量避免非必要外出、也不要去有不特定人的地方；可以上班、上課，但出門都要戴口罩。但不要聚會、聚餐、出遊等。

此外，也有民眾關心春節防疫等級要不要加強；莊人祥說，台灣從12月開始執行秋冬專案，就是在疫情還沒來之前就提升防疫作為。包含邊境檢疫，要有登機前3天的檢驗報告，且國內8大場所都要戴口罩，也希望醫院能提高警覺、擴大採檢。春節的防疫目前沒有提升的計畫。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 居家檢疫

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