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機組員居檢延為7天 林佳龍要業者做好內控：不然再調整

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
交通部長林佳龍今至坪林交控中心視察。記者吳亮賢／攝影
交通部長林佳龍今至坪林交控中心視察。記者吳亮賢／攝影

現行機組人員居家檢疫僅需三至五天，中央流行疫情指揮中心昨提升防疫規範，明年元旦起一律七天，期滿後採檢陰性才能進入社區，第八至十四天則需遵循加強版自主健康管理。交通部長林佳龍今表示，這樣子既能維持航空公司的營運，也可確保機組人員身心狀況及飛航安全，「務必請航空公司做好內控，不然的話，會根據實施的情況檢討，跟可能必要的調整。」

林佳龍指出，機組人員提升防疫規範，是由民航局跟指揮中心、航空公司進行密集深入討論後的決議，將延長檢疫時間到七天，加上另外七天的自主健康管理，「特別感謝指揮中心，能夠賦予航空公司新的一個內控機制。」

林佳龍也呼籲，航空公司要落實管理防疫措施，因航空業很特別，機組人員幾乎都處於長期高壓下，維持身心的情況，才能夠達到飛航安全的要求。他也表示，會觀察後續實施的結果，務必請航空公司做好內控，「不然的話，會根據實施的情況檢討，跟可能必要的調整。」

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