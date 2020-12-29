案790英國籍20多歲男性確診狀況詭異？ 朱學恒：不寒而慄

最近不只英國疫情轉趨嚴重，新冠肺炎變種病毒更開始肆虐各國，指揮中心昨(28)日公布英國返台班機民眾採檢結果，其中案790、案792-794共四人為陽性，網路觀察家朱學恒在臉書發文表示，其中案790最讓人不寒而慄。

案790五度篩檢後才確診

據指揮中心指出，案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來台處理事務，持有登機前3日內為陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，一直都沒有症狀。然而，該案卻是因為12月27日的「英國專案」採檢，才在28日證實確診。

朱學恒表示，案790有許多弔詭之處，該名英國籍男子很早就曾經確診，四個月之後檢測都沒事，而且皆無症狀，結果是因為「英國專案」再採檢才確診，「也就是得病之後痊癒卻沒有免疫嗎？」他認為，指揮中心應該要進一步說明。

此外，朱學恒也好奇，英國因為新變種病毒的關係，倫敦民眾上演逃難潮，英國政府也考慮祭出比四級封城更嚴峻的手段，結果對於英國來台班機，衛福部說不會禁止，「這個英勇行為到底為什麼？」

他舉其他國家為例，全球四十餘國都因為新的B117變種病毒株，封鎖英國交通航班，印尼鎖國，日本鎖國，「但台灣仍開開心心的照常飛倫敦班機，接回來三個到目前為止還不確定是不是新病毒株B117的確診者。」

這台班機上國人共九十名，陸籍一名，外國籍二十三名。台灣人只佔了78%，剩下的通通不是台灣人。他問，「到底該班機上除了這九十人之外的外籍人士一定要開放讓他們來台灣的必要性在哪裡？」

朱學恒說，難道我們不擔心台灣邊境的採檢人力嗎？不擔心偽陰性偽陽性拖垮台灣醫護人力嗎？不擔心治療隔離拖垮台灣醫療人力嗎？「這都是幾個月前擔心得要死的東西，為什麼忽然指揮中心不擔心了？」

事實上，針對肺炎確診患者已經產生抗體以後，是不是就不會再二次感染？世界衛生組織（WHO）專家在今年四月時曾表示，「目前不清楚新冠肺炎患者痊癒後是否將有免疫力，不會二度感染。」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說「這裡面要探究的事情蠻多」，因為過去的確出現患者身體有抗體，但還驗得出病毒的狀況，對許多感染疾病來說，新冠肺炎病毒比較不尋常。