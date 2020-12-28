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英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

首波寒流周三來襲！16縣市「非常寒冷」 低溫下探6度以下

疫苗政策週三公佈 不禁英國班機

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
立院召開外交國防委員會，各部會次長針對疫情相關應變接受立委質詢(網路截圖)
立院召開外交國防委員會，各部會次長針對疫情相關應變接受立委質詢(網路截圖)

英國暴增的變種病毒病例讓許多國家都禁止從英起飛的班機進入，且鄰近的日本、南韓都接連出現變種案例。民進黨立委趙天麟會中詢問衛福部，台灣是否考慮跟進相關鎖英政策以達防堵效果。對此，衛福部次長石崇良回應，若只禁單一國家，病例仍可能從他國傳入，故目前以施行完善配套措施為主。

不跟進封鎖英國

立法院外交及國防委員會28日召開委員會，近日英國班機返台所衍伸的出入境管理及疫苗施打問題成關注焦點。立委提出能否對英封鎖邊境及我國駐外官員、民眾的疫苗接種問題，衛福部表示，目前不考慮禁止英旅客入境，詳細疫苗政策則將於週三由部長陳時中公布。

石崇良表示，國內尚未出現變種病毒病例，防堵單一國家的意義不大。對於從高風險地區入境者，目前都實施嚴格的14天集中檢疫和7天的自主健康管理，但若出現社區感染或不明感染源的案例，即會升級邊境及國內的防疫措施。

疫苗政策週三公佈

除了邊境管制，立委江啟臣和林昶佐也關心我國駐外人員以及民眾的疫苗施打權益，江希望外交部釐清駐外官員在當地是否有辦法接受疫苗接種。外交部次長田中光則回應，兩國駐外官員互相施打是一個較可行的方法，而目前正與各國政府溝通相關辦法，現僅有得到以色列回應會協助台官員在當地接種疫苗。

無黨籍立委林昶佐則是延伸此議題詢問，是否有可能提供我國疫苗前往疫情嚴重之國家供駐外人員接種。石崇良表示，國內的疫苗政策將由衛福部長陳時中於週三對外宣布，至於取得疫苗後供國人及駐外官員施打的先後順序，仍待各部會召開諮議會後決定。

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