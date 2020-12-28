英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

昨天英國返台直飛班機新增3例確定病例，1人發燒（案792），2人無症狀（案793、794），另有4位持續有症狀但採檢陰性，指揮中心指揮官陳時中表示，檢疫後如果有其他不同症狀，會根據專業判斷。

指揮中心發言人莊人祥表示，案792因發燒而在機場後送的本國籍10幾歲男性，目前住院隔離中，發病日就是搭機日，可能上機前都還沒有發病，但航程中 下飛機時發病，CT值15.7，病毒量較高。陳時中表示，該個案報到時37.5度、登機時36.6度，都沒有發燒，體溫一直變化中，而發燒篩檢站量測到的溫度是39度。

莊人祥表示，另兩名確診者為案793，是英國籍30多歲男性，CT值34.5；以及案794，本國籍10多歲女性，CT值33.5，兩位應在之前就感染，均無症狀。