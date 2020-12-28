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英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

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英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
為防範英國來的變種新冠肺炎病毒隨著旅客入侵，華航昨天一架搭在114名旅客自倫敦抵達桃園機場時，其中一位台籍少年通報發燒症狀，工作人員隨即將他帶到發燒篩檢站進一步檢測，清潔人員也在他們身後立刻清潔消毒，該名少年隨後被救護車送往醫院。記者鄭超文／攝影
為防範英國來的變種新冠肺炎病毒隨著旅客入侵，華航昨天一架搭在114名旅客自倫敦抵達桃園機場時，其中一位台籍少年通報發燒症狀，工作人員隨即將他帶到發燒篩檢站進一步檢測，清潔人員也在他們身後立刻清潔消毒，該名少年隨後被救護車送往醫院。記者鄭超文／攝影

昨天英國返台直飛班機新增3例確定病例，1人發燒（案792），2人無症狀（案793、794），另有4位持續有症狀但採檢陰性，指揮中心指揮官陳時中表示，檢疫後如果有其他不同症狀，會根據專業判斷。

指揮中心發言人莊人祥表示，案792因發燒而在機場後送的本國籍10幾歲男性，目前住院隔離中，發病日就是搭機日，可能上機前都還沒有發病，但航程中 下飛機時發病，CT值15.7，病毒量較高。陳時中表示，該個案報到時37.5度、登機時36.6度，都沒有發燒，體溫一直變化中，而發燒篩檢站量測到的溫度是39度。

莊人祥表示，另兩名確診者為案793，是英國籍30多歲男性，CT值34.5；以及案794，本國籍10多歲女性，CT值33.5，兩位應在之前就感染，均無症狀。

班機中另有4位採檢陰性者，有出現症狀，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，3位是鼻塞、輕微流鼻水，1位是流鼻水有點痰，雖狀況都不嚴重，會持續追蹤。陳時中表示，檢疫後如果有其他症狀，會根據專業判斷處理。

中央流行疫情指揮中心記者會出席者由左至右，發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩、指揮官陳時中 、交通部民用航空局副局長林俊良、醫療應變組副組長王必勝。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席者由左至右，發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩、指揮官陳時中 、交通部民用航空局副局長林俊良、醫療應變組副組長王必勝。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎 COVID-19 英國

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