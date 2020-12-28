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機組人員檢疫110年起加嚴 違規最重罰百萬

中央社 / 台北28日電
揮中心宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理。若機組員違規，最重可處新台幣100萬元。圖為桃園機場入境機師及機組員。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
揮中心宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理。若機組員違規，最重可處新台幣100萬元。圖為桃園機場入境機師及機組員。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理。若機組員違規，最重可處新台幣100萬元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，加嚴機組人員檢疫措施，要求航空公司強化外站管制、機上全程防護、持續派飛管理及查核機制下，長程航班或入境他國的機組員，返國後必須完成7天居家檢疫且安排採檢陰性後才能進入社區，且第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理。

陳時中表示，加強版自主健康管理內容包含每日體溫量測及症狀監測、禁搭大眾運輸工具、禁止出入「不易維持社交距離且近距離接觸不特定他人」場所，如喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市等。外出也一定要戴口罩，必須詳實記錄行程且實名制。

依據此作業原則，機組員7天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但返台期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所。但執勤應搭乘公司專車或防疫車隊。航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。

上述措施自110年1月1日起實施，民航局及航空公司將透過查核機制稽查。

交通部民用航空局副局長林俊良下午在疫情記者會表示，未來如果機組人員沒有遵守相關防疫規定，會依據傳染病防治法開罰，裁罰金額從10萬到100萬元。

林俊良說，航空公司有督導之責，若沒有善盡督導責任，也可依法開罰，最重也是罰百萬，且除了法律裁處，也會看情節嚴重程度減班限縮。

新冠肺炎 COVID-19

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