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新增8例新冠境外移入！英航班127人檢驗結果出爐

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今新增8例新冠境外移入個案 英國航班中標3例

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會。記者邱宜君／攝影

繼昨日新增2例境外確定病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，再增8例新冠肺炎境外移入個案，分別來自英國、菲律賓、印尼。

陳時中表示，案787到791是例行通報檢測中發現的，案792至794是從昨天英國班機127人當中驗出3名陽性，包括昨日發燒那1位旅客，另外2位則無症狀，還有4位有症狀驗出來是陰性，目前都在集中檢疫所。

陳時中表示，案787為英國籍20多歲男性，今(2020)年12月20日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月25日出現扁桃腺腫痛及耳朵痛，26日通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者23人，其中14人列居家隔離(其中13人為前後兩排旅客)、9人列自主健康管理。

案788為菲律賓籍20多歲女性移工，12月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月26日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案789為印尼籍20多歲男性漁工，12月12日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；12月27日檢疫期滿，由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者5人，均有適當防護，列自主健康管理。

案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來台處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者18人，其中3人為前後兩排旅客列居家隔離，餘15人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

案791為本國籍20多歲男性，今年2月至英國就學，12月22日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已獨自在住家進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計124,021例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含121,903例排除)，其中793例確診(案792-794另一稿)，分別為698例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，654人解除隔離，132人住院隔離中。

英國班機採檢情形。圖/中央疫情指揮中心提供
英國班機採檢情形。圖/中央疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心記者會出席者由左至右，發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩、指揮官陳時中 、交通部民用航空局副局長林俊良、醫療應變組副組長王必勝。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席者由左至右，發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩、指揮官陳時中 、交通部民用航空局副局長林俊良、醫療應變組副組長王必勝。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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