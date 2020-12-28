外交部：我駐外館共21人染疫 2人還在治療

新冠肺炎疫情全球延燒，今天外交部次長田中光在立法院外交及國防委員會答詢時指出，我國在全世界的駐外館，共計有21人確診，還有兩位同仁正在治療，其中一位症狀較輕微，但還有一位症狀較嚴重。

今天包括民進黨立委羅致政等人都詢問我國駐外館同仁染疫情況，羅致政詢問，現在多少館處有確診案例？田中光表示，目前駐外館共有21人確診，其中有兩位同仁還在治療，其他已經痊癒。包括美國及歐洲共8國等。

此外，國民黨立委溫玉霞也提及，我國「戶籍法」規定，海外僑胞出國兩年必須除籍，防疫期間是否有彈性作為？

僑委會副委員長徐佳青表示，僑委會在12月5日及12月中去文內政部，提醒內政部，有僑胞除籍問題，但根據法律，很難有彈性作為，實質個案要搜集完備後再看是否有關全民健保及自用土地稅金等公民權益受損，母法在內政部沒辦法去修法。因為除籍影響權益，會與相關單位討論並協助僑胞處理相關事宜。