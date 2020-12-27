英國航班旅客陸續抵達檢疫所 直呼：在這裡覺得好安心

英國航班旅客今天晚間10時陸續抵達集中檢疫所，坐鎮現場指揮的醫福會執行長王必勝表示，旅客歷經長途旅行，臉上盡是疲憊，但個個直呼「回家真好」、「在這裡覺得好安心」。

華航英國航班今晚抵達桃機，機上包括13名機組員及114名旅客，入境時1名旅客因發燒，緊急送往部立桃園醫院進行採檢，另有4名旅客因過去14天曾有疑似症狀，在機場採檢後隨其餘旅客一起前往3家集中檢疫所進行14天居家檢疫。

醫福會執行長王必勝今天晚間親自坐鎮其中一家檢疫所，掌握旅客採檢、入住狀況，他在晚間10時許接受中央社記者訪問時表示，所有旅客已陸續抵達集中檢疫所，將先完成採檢後再回房間休息，看著各組防疫團隊有條不紊又高效率的執行任務，深深以他們為榮。

王必勝說，今天晚間天氣陰雨微冷，這些旅客歷經長途旅行，拖著沉重的行李，有些人甚至帶著小小孩，每個人都顯得相當疲憊，但在集中檢疫所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴他「回家真好」、「到了世界最安全的地方」，也直呼「在這裡覺得好安心」。

王必勝指出，除了本國籍旅客，這次也有不少外國籍旅客，在短暫言談間，這些旅客都表示對台灣的防疫作為印象深刻，檢疫所人員不僅待人客氣，辦事效率又高，大大縮短等待時間。

考量時間已晚，旅客從下機到集中檢疫所可能餓肚子，集中檢疫所也貼心在房內準備泡麵等各種點心，讓旅客回到房間能補充體力、暖暖胃。

至於指揮中心指揮官陳時中今天是否親自坐鎮指揮，王必勝笑說，陳時中實在太辛苦，就算他要來，「防疫團隊不准他來，這種小事我們來就好。」