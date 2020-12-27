聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國航班旅客陸續抵達檢疫所 直呼：在這裡覺得好安心

中央社 / 台北27日電
從英國載送114名旅客的華航班機下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，準備搭乘遊覽車前往檢疫所進行採檢。記者曾原信／攝影
從英國載送114名旅客的華航班機下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，準備搭乘遊覽車前往檢疫所進行採檢。記者曾原信／攝影

英國航班旅客今天晚間10時陸續抵達集中檢疫所，坐鎮現場指揮的醫福會執行長王必勝表示，旅客歷經長途旅行，臉上盡是疲憊，但個個直呼「回家真好」、「在這裡覺得好安心」。

華航英國航班今晚抵達桃機，機上包括13名機組員及114名旅客，入境時1名旅客因發燒，緊急送往部立桃園醫院進行採檢，另有4名旅客因過去14天曾有疑似症狀，在機場採檢後隨其餘旅客一起前往3家集中檢疫所進行14天居家檢疫。

醫福會執行長王必勝今天晚間親自坐鎮其中一家檢疫所，掌握旅客採檢、入住狀況，他在晚間10時許接受中央社記者訪問時表示，所有旅客已陸續抵達集中檢疫所，將先完成採檢後再回房間休息，看著各組防疫團隊有條不紊又高效率的執行任務，深深以他們為榮。

王必勝說，今天晚間天氣陰雨微冷，這些旅客歷經長途旅行，拖著沉重的行李，有些人甚至帶著小小孩，每個人都顯得相當疲憊，但在集中檢疫所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴他「回家真好」、「到了世界最安全的地方」，也直呼「在這裡覺得好安心」。

王必勝指出，除了本國籍旅客，這次也有不少外國籍旅客，在短暫言談間，這些旅客都表示對台灣的防疫作為印象深刻，檢疫所人員不僅待人客氣，辦事效率又高，大大縮短等待時間。

考量時間已晚，旅客從下機到集中檢疫所可能餓肚子，集中檢疫所也貼心在房內準備泡麵等各種點心，讓旅客回到房間能補充體力、暖暖胃。

至於指揮中心指揮官陳時中今天是否親自坐鎮指揮，王必勝笑說，陳時中實在太辛苦，就算他要來，「防疫團隊不准他來，這種小事我們來就好。」

新冠肺炎 COVID-19 英國 陳時中

延伸閱讀

英國班機防疫規格低於武漢包機？專家這麼看

台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏

相關新聞

北部集中檢疫所採最高等級防備 兩批英國返台旅客陸續入住

華航英國返台班機今天晚間落地，機上搭載127名乘客，共有114名旅客與13名機組員，中央流行疫情指揮中心表示，113名旅...

影／英國班機18人完成採檢 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

華航英國返台班機於今日晚間落地，機上搭載127名乘客，共有114名旅客與13名機組員，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥...

英國班機防疫規格低於武漢包機？專家這麼看

今晚127名國人自英國返台，為了防範新冠病毒突變株進入社區，中央流行疫情指揮中心要求全機人員必須集中檢疫14天，檢疫期滿...

影／首架英國班機抵台 林佳龍：嚴守國門、歡迎回家

交通部長林佳龍今天在臉書發文表示，近期英國出現具備高傳染力的武漢肺炎變種病毒，引起各國關注，今天傍晚來自英國的華航班機、...

在英台人：耶誕節前購物街滿滿人潮 都忘了社交距離

英國疫情嚴峻，我駐英國代表處連續兩天有職員確診，外交部表示，積極與僑民保持聯絡，並提供最新防疫資訊給旅英國人參考。僑委會...

英國航班旅客陸續抵達檢疫所 直呼：在這裡覺得好安心

英國航班旅客今天晚間10時陸續抵達集中檢疫所，坐鎮現場指揮的醫福會執行長王必勝表示，旅客歷經長途旅行，臉上盡是疲憊，但個...

英國返台乘客入檢疫所 遊覽車內外全面消毒

華航英國返台班機於今日晚間落地，113名旅客已陸續前往北部3間集中檢疫所，旅客抵達後陸續下車進入檢疫所，由全副武裝的人員...

英國班機乘客抵檢疫所 下車全身先消毒

華航英國返台班機於今日晚間落地，113名旅客已陸續前往北部3間集中檢疫所，今晚8點45分已有遊覽車載著集中檢疫的旅客抵達...

影／英國回台旅客 一人發燒送醫

從英國載送114名旅客的華航班機今天下午5時36分降落桃園機場，旅客通過防疫巴士連同行李載往集中檢疫所，過程中不與其他旅...

華航倫敦班機抵台 發燒旅客送醫

由於英國新冠肺炎變種病毒入侵亞洲，香港、新加坡及日本相繼出現確診病例，中央流行疫情指揮中心特別針對英國旅客提高警戒，下午...

自英抵台旅客搭乘遊覽車 前往檢疫所進行採檢

從英國載送114名旅客的華航班機今天下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通...

影／高規格防變種病毒！華航倫敦班機114名旅客抵台 1人發燒送醫

由於英國新冠肺炎變種病毒入侵亞洲，香港、新加坡及日本相繼出現確診病例，中央流行疫情指揮中心特別針對英國旅客提高警戒，今天...

熱門新聞

影／高規格防變種病毒！華航倫敦班機114名旅客抵台 1人發燒送醫

影／英國班機18人完成採檢 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

防變種病毒！英航班120名旅客今抵台 祭最嚴防疫

比照日本鎖國？ 莊人祥：2防疫方式擋不住才有更嚴厲作法

國軍將級人事作業等他 萬里警衛室主任謝靜華通過體測

國史館針對鹿窟事件出新書 公布蔣經國罕見批示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。