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英國返台乘客入檢疫所 遊覽車內外全面消毒

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
旅客抵達後陸續下車進入檢疫所，隨後也有消毒人員將車內、車外全面消毒。記者王敏旭／攝影
旅客抵達後陸續下車進入檢疫所，隨後也有消毒人員將車內、車外全面消毒。記者王敏旭／攝影

華航英國返台班機於今日晚間落地，113名旅客已陸續前往北部3間集中檢疫所，旅客抵達後陸續下車進入檢疫所，由全副武裝的人員協助消毒，整輛車的人員完成下車消毒歷經50逾分鐘，隨後也有消毒人員將車內、車外全面消毒。

今晚8點45分已有遊覽車載著需集中檢疫的旅客抵達檢疫所，緊著著9點11分、9點45分陸續有第2輛、第3輛遊覽車抵達，車內旅客幾乎都穿著隔離衣、戴口罩，由於旅客歷經飛機航程、下機採檢、遊覽車車程，每人都略顯疲態。

除了乘客以外，檢疫所人員也在遊覽車未抵達前，就穿著隔離衣、戴口罩、防護面罩，做好萬全準備，整間個集中檢疫所也燈火通明，等待返台旅客抵達進行相關程序。

旅客抵達下車後拖著行李箱，先在門口進行全身與行李消毒，才陸續進入檢疫所，等待所有人下車完畢後，仍有人員背著消毒器材，先將車外消毒過後，再進入車內全部消毒，最後才由司機把車輛開走。

新冠肺炎 COVID-19 英國 遊覽車

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