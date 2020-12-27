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北部集中檢疫所採最高等級防備 兩批英國返台旅客陸續入住
華航英國返台班機今天晚間落地，機上搭載127名乘客，共有114名旅客與13名機組員，中央流行疫情指揮中心表示，113名旅客陸續前往北部3家集中檢疫所，分別為39人、57人、17人入住。其中一處檢疫所，共收入數十名集中檢疫旅客。
前往這處集中檢疫所的英國返台旅客，分兩輛遊覽車載送，第一部車已於晚間8點多抵達；另一部則於晚間9點多抵達，入住檢疫所狀況順利。
由於英國發現傳染性高的新冠肺炎變種病毒，這次面對英國返台旅客，集中檢疫所也拉高防護層級，並將戒護等級升高，目前各集中檢疫所的防疫作業都採最高等級第三級防護，工作人員也全套、最高規格防護。
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