英國班機抵台 全套防疫裝備通關

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，這架原訂晚間6時15分降落的班機，提早到傍晚約5時36分就扺達桃園機場。機上共有13名機組員、台籍旅客90人、陸客1名及外籍旅客23名等共127人。

機場人員在候機室嚴陣以待，旅客下機後，隨即進行資料審核及通關檢疫。有症狀者先在機場個別採檢，發燒者送醫，其他人則分別送至集中檢疫所採檢。

英國航班抵達桃機 首批通關旅客檢查1人發燒送醫

【中央社／27日店】

從英國載送114名旅客的華航班機今天下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，其中第一批旅客中1人發燒，立即後送醫院，另1名陸配則申辦證件。

英國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，近期更出現變種病毒，中央流行疫情指揮中心因應祭出加嚴防疫措施，自23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數減半，有英國旅遊史的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。

這架華航CI082倫敦飛台北班機是減班後首班，原訂今天晚間6時15分抵達，提早至下午約5時36分扺達桃園國際機場。桃園機場國境單位人員表示，機上有13名機組員、台籍旅客90人、大陸地區人民1名及外籍旅客23名，總共127人。

旅客下機後，將走獨立通道至候機室，隨即在檢疫人員協助下獨立進行資料審核及通關作業，與其他航班的旅客分流，有症狀者將先在機場進行個別採檢，有發燒者送醫，其餘人則陸續送往3處集中檢疫所再進行採檢。

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，機組人員在工作人員帶領下通關。記者季相儒／攝影

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，機場人員在候機室嚴陣以待。記者季相儒／攝影

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，機場人員在候機室嚴陣以待。記者季相儒／攝影

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，機場工作人員沿路消毒。記者季相儒／攝影

從英國載送114名旅客的華航班機傍晚抵達桃園機場，許多旅客穿著全套防疫裝備。記者季相儒／攝影