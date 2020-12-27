日本暫停全球新入境申請 台灣靠2措施迎戰疫情

因應全球新冠肺炎疫情升溫，日本宣布28日起暫停所有國家新入境申請。指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣防疫規定比日本嚴格許多，將維持集中檢疫、加強採檢防堵疫情。

英國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒變異，全球戒備，日本昨天宣布28日起將暫停所有國家及地區的新入境申請，預計實施至明年1月底。台灣是否祭出封鎖邊境等更嚴格的防疫措施，引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，台灣和日本防疫措施本來就不同，台灣很早就要求海外入境的民眾，無論台灣人或外籍人士，都須完成14天居家檢疫加上7天自主健康管理。

反觀日本並沒有這麼嚴格的檢疫措施，莊人祥說，目前日本一天約新增3000例新確診個案，也有英國變種病毒傳入，因此才對外籍入境者做較多限制，同時依照風險分流，例如台灣商務客就不在禁止入境的範圍內。

莊人祥指出，未來台灣將維持14天居家檢疫及秋冬專案，要求所有入境者都提出登機3天內的核酸檢驗（PCR）證明，以集中檢疫、加強採檢因應全球疫情，未來一旦發現這樣的措施擋不住疫情，或有更多文獻證明病毒株有其他特殊狀況，才可能調整相關檢疫措施。

至於英國變種病毒是否已在台灣現蹤，莊人祥說，指揮中心持續對每個個案的病毒株監控，至今無論本土、境外移入病例都沒有發現英國變種病毒。

如今亞洲各國相繼出現英國變種病毒，邊境是否將嚴管。莊人祥指出，會進一步觀察變種病毒在各國散播狀況以及和台灣航班往來程度，再決定是否做進一步限制。