柯文哲指紐籍機師是失敗案例 莊人祥：誠實面對

染疫紐西蘭籍機師因違反防疫規定釀本土感染，台北市長柯文哲直言是防疫失敗案例。指揮中心發言人莊人祥今天表示，為誠實面對機組員防疫破口，將以居家檢疫7天後採檢來堵漏。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，指揮中心一直以來都很注重機組員管理，先前考量機組員特殊值班狀況，因此請民航局研議特殊防疫配套措施，才給予居家檢疫3到5天的待遇。

莊人祥說，機組員防疫措施自6月上路以來，確實只有非常少數機組員違規，航空公司對違規者裁罰或免職，其中紐西蘭籍機師是最嚴重狀況，指揮中心也誠實面對，機組員在外站確實沒有落實管理。

為防堵破口，指揮中心和民航局、航空公司研議加強機組員防疫，除了在外站將加強管理外，入境後也將採取居家檢疫7天並檢驗陰性後，才能進入社區活動，避免類似事件再次發生。