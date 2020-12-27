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英國航班晚間抵台 有症狀機場採檢、發燒送醫

中央社 / 台北27日電
華航一架從英國載送120名旅客的班機將於今晚抵台，指揮中心發言人莊人祥表示，旅客入境後，凡是曾有症狀的都會當場採檢，有發燒者將送醫，其餘一律到集中檢疫所採檢。記者鄭超文／攝影
華航一架從英國載送120名旅客的班機將於今晚抵台，指揮中心發言人莊人祥表示，旅客入境後，凡是曾有症狀的都會當場採檢，有發燒者將送醫，其餘一律到集中檢疫所採檢。記者鄭超文／攝影

華航一架從英國載送120名旅客的班機將於今晚抵台，指揮中心發言人莊人祥表示，旅客入境後，凡是曾有症狀的都會當場採檢，有發燒者將送醫，其餘一律到集中檢疫所採檢。

因應英國出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）變種病毒，中央流行疫情指揮中心23日起祭出加嚴防疫措施，要求有英國旅遊史的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。

新版檢疫規定上路後，今晚將迎來首架華航英國航班，預計載回120名旅客，將送往大台北地區3家集中檢疫所採檢並展開14天檢疫，醫護團隊全面備戰，採最高規格防疫。

莊人祥下午在記者會中被問到防疫措施時表示，這班航班因應防疫，搭機人數限縮在120人；至於指揮官陳時中是否將前往機場坐鎮接機，莊人祥說，目前還沒聽說相關規劃。

莊人祥指出，今晚旅客入境時，會由團隊引導到候機室，過去14天曾出現症狀者會在機場當場採檢，一旦出現發燒等較嚴重症狀會立刻後送就醫；其餘旅客一律由機場公司安排6輛巴士送往集中檢疫所後再採檢，減少在外停留期間。

此外，因應英國仍有4000多名留學生可能於近期返台，防疫策略也引發關注。莊人祥指出，留學生若有返國需求，教育部會透過駐外單位協助，畢竟學生應該是分批回台，而不是擠在同一個時間通通回來，有任何問題都會予以協助。

新冠肺炎 COVID-19

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