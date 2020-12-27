今天新增2例境外移入 都是印尼籍男性漁工

國內移工疫情居高不下，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，新增2例新冠肺炎境外移入個案，均自印尼移入。

莊人祥表示，案785、786分別為30多歲及20多歲印尼籍男性漁工，同於今年12月10日來臺工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。

莊人祥表示，2名個案於12月24日檢疫期滿，25日分別由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。衛生單位已掌握案785同車接觸者1人、案786同車接觸者17人，因有適當防護，均列為自主健康管理。

針對目前仍暫緩印尼移工入境，未來是否會恢復開放？莊人祥表示，印尼國內疫情仍居高不下，除了印尼移工之外，還有印尼籍的漁工，目前還是有少量的進到國內，但是目前仍有請當地駐印尼代表處提供當地，例如雅加達附近優質的核酸檢驗機構，詳細狀況還要再了解。

莊人祥統計，截至目前國內累計123,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含121,547例排除)，其中785例確診，分別為690例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，653人解除隔離，125人住院隔離中。