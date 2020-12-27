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境外移入+2！ 今晚英國返台120人 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明。圖／指揮中心提供
指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明。圖／指揮中心提供

繼昨日新增3例境外確定病例，中央流行疫情指揮中心今天宣布，再增2例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明，屆時沒有直播。

英國變種新冠肺炎病毒於全球肆虐，今晚將有120名旅客自英國搭乘華航班機抵台，這是變種病毒現蹤之後，單日自英國入境最高人數。指揮中心表示，防疫採取最高規格，返台者進入集中檢疫所14天，入境後及出關前都要採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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