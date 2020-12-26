避免與他人接觸 英返台旅客將使用專屬候機室及動線

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天預計規劃A7內候機室為英國旅客專屬檢疫電子申報區，下午清潔人員正進行定時清潔消毒工作。記者鄭超文／攝影
為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天預計規劃A7內候機室為英國旅客專屬檢疫電子申報區，下午清潔人員正進行定時清潔消毒工作。記者鄭超文／攝影

英國最近發現變種新冠病毒，許多國家都宣布停飛英國的客機航班，中央流行疫情指揮中心日前祭出航班砍半令，本週只剩下華航CI82班機回台，班機預定今晚21：15從倫敦起飛，預計明天（27日）18：15抵台，桃園機場公司表示，依據訂位資料旅客人數為120人，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次，為了防範變種病毒入侵，桃園機場公司規劃讓旅客下飛機後在內候機室完成檢疫電子申報，再由專人引導路徑前往專屬乘車區域搭乘6輛防疫車隊（遊覽車），旅客以梅花座方式區隔，每車搭載大約20人，車輛直接開至集中檢疫所，全程不會再跟其他旅客有接觸，機場公司於旅客離開將立刻進行候機室及相關動線清潔消毒。

疾管署提醒旅客，英國入境旅客仍須依照秋冬防疫專案，登機前配合出示3日內COVID-19核酸檢驗報告，另外，除非旅客在入境時如果主動告知身體不適，否則將不會在機場內進行採檢，以加快旅客通關速度，減少感染機率，旅客將到集中檢疫所才進行採檢。

疫情中心公布英國航班減半作業辦法後，長榮航空率先宣布，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。華航本週航班維持正常，未來也將視情況調整，華航表示，將配合疾管署機場現場人員的指示，引導旅客有秩序下機，由疾管署安排集中檢疫，現場協助的地勤人員，將穿戴口罩、隔離衣等防護裝備，以落實防疫。桃機公司物業開發處處長陳慶隆表示，明天預計規劃A7候機室供旅客檢疫專用，該時段將盡可能協調其他航班遠離A區，減低感染的可能性。

為了因應英國旅客入境，機場公司前天（24日）就與疾管署、移民署、航警局、關務署台北關、動植物防檢局、航空公司等單位舉行集中檢疫工作會議，決議加強旅客入境防疫及清潔消毒措施，考量未來會有更多旅客自英國返國，機場公司將全力配合政府，提供必要之規劃與協助，堅守國門崗位，落實邊境防疫作為。

為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天將規劃第一航廈北邊的巴士等候區為專屬乘車區，由工作人員引導搭乘防疫巴士。記者鄭超文／攝影
為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天將規劃第一航廈北邊的巴士等候區為專屬乘車區，由工作人員引導搭乘防疫巴士。記者鄭超文／攝影
為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天預計規劃A7內候機室為英國旅客專屬檢疫電子申報區，下午清潔人員正進行定時清潔消毒工作。記者鄭超文／攝影
為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機公司及疾管署等單位開會後，明天預計規劃A7內候機室為英國旅客專屬檢疫電子申報區，下午清潔人員正進行定時清潔消毒工作。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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