紐籍機師釀疫全民埋單將依法處分 陳時中：一定從嚴

國內12月22日確診一例新冠肺炎本土病例，打破253天零本土紀錄，案771及其感染源紐國機師（案765），確診前曾在社區趴趴走，有媒體計算其造成的醫療及後續防疫成本約六百多萬元，恐由全民埋單，對此，指揮中心指揮官陳時中回應，將依法處分，一定從嚴。

自12月1日「秋冬專案」上路，擴大境內篩檢後，平均每天通報病例數僅146例，12月22日爆出廣明女員工本土染疫、公布案765足跡當天就出現8名曾去過機師活動地採檢者，隔天採檢件數達312件，其中31人出沒機師活動地，陳時中說，目前未發現其他確診者，「可安心一點。」

針對機師爭議，陳時中說，對各項違規樣態，都在法定內處分，當然會由法制組按照樣態依法行政，但會從嚴處理；若可以求償，範圍就是朝比較嚴的方向走，目前正在收集相關事證。