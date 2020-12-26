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通報採檢人數變多 陳時中：沒有確診案例

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
陳時中表示，目前檢疫通報採檢的人比較多，現在大家警覺性比較高，但沒有確診案例。記者季相儒／攝影
陳時中表示，目前檢疫通報採檢的人比較多，現在大家警覺性比較高，但沒有確診案例。記者季相儒／攝影

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今陪同行政院長蘇貞昌視察烏來檢疫所，媒體詢問是否有社區感染的通報，陳時中表示，目前檢疫通報採檢的人比較多，現在大家警覺性比較高，但沒有確診案例。

另外高雄傳出疑似外籍移工違規搭遊覽車，外界憂心有群聚風險，陳時中說，有這樣情況疫調都會進行，相關應該要自主管理或是隔離會圈點起來。

至於馬來西亞等國都有變種病毒，陳時中指出，他都知道相關情況，國際資訊持續收集中，至於台灣防疫邊境管制，他認為目前維持這樣情況是夠的，不過進一步資料收集跟分析是必要的。

新冠肺炎 COVID-19

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