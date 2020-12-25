機組員檢疫天數延長防破口？陳時中指是下下策

機組員防疫現破口，居家檢疫恐從現行3到5天延長至7天。指揮中心指揮官陳時中表示，盼航空公司落實管理維持現行檢疫天數，讓機組員適度休息，若做不到只好拉長居家檢疫天數。

長榮航空一名確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的紐西蘭籍機師頻頻違反防疫規定，造成同機艙2名機師染疫及1例本土感染，讓航空公司如何落實防疫管理等問題浮出檯面。

中央流行疫情指揮中心要求民航局等相關單位於本週提出加強管理方案，否則不排除減班處分，甚至取消機組員入境後僅需居家檢疫3到5天的措施；交通部長林佳龍今天受訪時透露，居家檢疫7天是可能的調整方向。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中被問到此事時表示，先前規定機組員3到5天居家檢疫天數，是建立在機艙內、外站管理良好的基礎之上，確保從本土到國外都有做好隔離措施。

不過，紐籍機師造成群聚感染事件發生後，顯示有機組員並未落實SOP，陳時中說，目前還是希望航空公司確實做好管理並設有監督體系，若無法落實，只好由指揮中心透過拉長居家檢疫期間來管理。

陳時中認為，若真的實施7天居家檢疫，很多機組員回台後可能還沒休到假又要飛，導致心理不平衡，這樣開飛機也不好，不過基於防疫考量，若管理端做不好，也只好採取延長居家檢疫的措施。