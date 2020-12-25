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健保結合旅遊史警示防疫關鍵 獲選全球卓越案例

中央社 / 台北25日電

台灣防疫成果再躍國際，健保署在武漢肺炎疫情爆發之初，將健保資料結合旅遊史警示，讓第一線醫護即時分流、診斷病人，成防疫關鍵，獲國際醫院聯盟評選為全球卓越學習案例。

國際醫院聯盟（International HospitalFederation,IHF）是世界衛生組織（World HospitalOrganization,WHO）夥伴組織中規模最大也最受全球重視的非營利組織之一，今年因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，共選出全球103家具防疫貢獻的醫院，另在全球選出5個卓越學習案例，健保署便是其中之一。

健保署署長李伯璋今天表示，因應武漢肺炎疫情爆發，許多醫療照護系統對於跨單位資訊交換常常遭遇許多困難，因此也影響病患權益，很多醫療院所不得不採取創新措施因應疫情的變化，而其中不少的轉變也加速了醫療服務的正向改革。

李伯璋說，健保署利用健保雲端查詢系統結合出入境資料，讓第一線醫護人員能即時得知每位患者的旅遊史、職業別、接觸史、群聚史（TOCC），對於醫療院所病人分流及診斷決策有極大的貢獻，透過數位科技防堵疫情，也被IHF認為是台灣確診病例少及死亡率低的主因之一。

李伯璋說，這次獲IHF的肯定，顯示台灣防疫成就備受國際認同，成為全球各國防疫新典範，不僅是台灣全體醫療人員的殊榮，也將是台灣未來推動參與世界衛生組織時一大具體貢獻實績。

新冠肺炎 COVID-19

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