張上淳談台灣防疫關鍵 專家意見獲陳時中採納

指揮中心專家張上淳接受日本朝日新聞專訪，分享台灣防疫成功經驗。張上淳表示，專家小組提出的重要防疫建議，包括入境隔離14天、強制戴口罩等，全獲衛福部長陳時中採用。

朝日新聞網站今天刊出中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳專訪。

報導指出，台灣從4月起到12月22日，超過250天以上沒有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，今年經濟成長率維持正成長，防疫成功有其背景。

張上淳在專訪中指出，台灣早期就能控制住疫情的主因，是徹底進行入境管制，讓病毒進不來。台灣政府去年12月得知中國發生詳情不明的新型肺炎，認為有必要提高警戒，立刻對搭乘直飛武漢航班的旅客強化檢疫，之後觀察疫情狀況，強化檢疫對象逐步擴及中國全境。

張上淳說，台灣實施入境管制的地區範圍、時期等，是由專家小組決定，政府方面也採用。

張上淳表示，他在今年1月2日接到疾管署署長周志浩電話，委託他成立專家小組，一開始召集傳染病專家6、7人，於1月5日召開首次會議。當時考量武漢肺炎有人傳人的可能性，在中國政府同意下，疾管署人員1月12日前往中國了解疫情。

他透露，這名疾管署人員回報，當時中國當局表面上說武漢肺炎「不會人傳人」，但透過別的管道從中國方面得知會「有限的人傳人」。

張上淳指出，台灣早在出現首例確診病例之前，就提早採取防疫行動，是因為2003年SARS疫情的教訓，因此進行相關修法，允許在緊急時刻成立擁有強力權限的中央流行疫情指揮中心、讓專家可提供建議，並成立疾管署等。

此外，台灣與中國往來非常密切，包括SARS、2009年的H7N9型禽流感都是從中國傳入，因此台灣平常就對中國的傳染病保持高度警戒。

在專家小組與政府之間的運作方面，張上淳說，最終的政策都是由疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中來做決定，不過從疫情爆發至今，專家小組的重要建議都獲得採用，包括入境台灣者隔離檢疫14天、搭乘大眾運輸強制戴口罩等，這些都是專家小組的建議。

對於防疫政策對經濟造成的影響，張上淳說，台灣政府當然也有考量經濟，但是防疫優先的原則從未改變，因為只要能控制疫情，就能實施有效的經濟振興措施，例如振興國旅方案，是在疫情趨緩後的7月實施。

他表示，雖然防疫期間會對經濟造成影響，但他認為要徹底防疫後，再力圖振興經濟才是正確方法。

張上淳也說，台灣人願意遵守嚴格的防疫措施，跟政府徹底公布疫情資訊有關，到6月為止，疫情中心每天都召開記者會說明疫情與防疫措施，建立民眾的信任感。至今有40多萬人入境後被強制隔離檢疫，但違規者僅約1000人左右。

最後，張上淳表示，疫情一旦擴大，就非常難控制，重要的是盡早發現確診者並進行隔離，為了不要發生漏網之魚，必須徹底進行疫調；此外，戴口罩雖然無法100%避免傳染，但有很高的機率可以遏止病毒散播。