機師違規感染新冠 長榮航空被重罰百萬新台幣

（德國之聲中文網）台灣交通部周四（12月24日）對長榮航空開出罰款100萬新台幣（3.5萬美元）。該部認為，前長榮機師因未遵守防疫規定，導致台灣罕見地再現本土新冠病例。

自4月12日以來直到本周，台灣都沒有本土新冠確診病例報告，創造了253天 “零本土案例紀錄”。這要歸功於早期有效的防疫措施，包括大規模佩戴口罩和對所有入境者進行嚴格的疫情檢查。

本周二（12月22日）公布的確診感染消息讓政府震驚。台灣長榮航空確診的新西蘭籍機師，因為執勤時數次未配戴口罩，截至目前已傳染給兩名該公司同事，以及一名關系密切的女性友人。

據媒體報告，該機師曾於11月29日飛往美國執勤、12月4日返台。12月12日與同事同班機前往美國，機上有咳嗽症狀，被同事要求配戴口罩，但不願配合，同事之後也確診感染。該機師12月15日返台後進行居家檢疫。

長榮航空23日發表致歉聲明，並對該外籍機師做出免職處分，即日生效。

據《聯合報》報道，台灣交通部長林佳龍指長榮公司沒能確實要求機組員落實防疫措施、未善盡查核追蹤等責任，應該“從嚴認定”。台灣交通部將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對長榮處以100萬元罰款。這也是該部能做出的最高法定罰款。

交通部表示將要求航空公司加強對空乘人員的防疫措施，並將發布新規。

長榮航空沒有立即回應置評請求。目前路透社記者也未能聯系到該機師本人。長榮航空和大多數航空公司一樣，由於新冠疫情原因已經大規模減少運營時間。

張平/洪沙 （路透社、聯合早報等）

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