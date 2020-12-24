賴清德突訪疫情指揮中心 慰勞防疫團隊獻耶誕祝福

中央社 / 台北24日電

長榮航空紐西蘭籍機師違反防疫規定，讓台灣本土零確診紀錄破功，指揮中心忙著疫調和採檢，副總統賴清德今天晚間悄悄造訪指揮中心，慰勞防疫團隊工作辛勞，同時獻上耶誕祝福。

台灣今天雖然沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外或本土病例，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍召開記者會，再次澄清不公布紐西蘭籍機師疫調足跡原因。

到了傍晚6時左右，疾管署門口突然出現大批警力，衛福部次長薛瑞元、疾管署署長周志浩等人也在一樓等待，一陣騷動後才發現是副總統賴清德來訪，面對媒體提問僅笑而不答。

根據疾管署內部人士說法，賴副總統來訪主要是為慰勞防疫團隊近期工作辛苦，同時獻上耶誕節祝福。

賴副總統也在臉書發文表達對防疫團隊感謝，希望平安夜台灣平安，他說，平安夜是許多人和家人朋友共享溫馨夜晚，但在國際疫情再次升溫之際，疫情指揮中心的所有人員均上緊發條、戰戰兢兢，為了國人健康正堅守崗位中，因此他特地帶了小點心到指揮中心替防疫英雄加油，也提醒民眾歲末年終參與聚會時，別忘了戴口罩、勤洗手及保持適當距離，落實執行防疫措施，保護家人也守護台灣人得來不易的正常生活。

新冠肺炎 COVID-19 賴清德

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