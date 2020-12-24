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案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

聯合新聞網 / 綜合報導
首爾地鐵車廂人員正在進行消毒。美聯社
首爾地鐵車廂人員正在進行消毒。美聯社

台灣疫情因案765長榮航紐籍機師缺乏防疫觀念，傳染新冠肺炎給案771廣達集團女員工，導致本土零確診紀錄破功，消息震驚全台。有南韓網友見聞後，相當羨慕「一個確診就可以上新聞啊……我也想住在這樣的地方……」，因為南韓正處於水深火熱，光是台灣出現案771的那一日，南韓就新增了1092例確診。

臉書部落客「台灣妞韓國媳」昨（23）日發文，「台灣一個本土案例應該是大家昨天最驚嚇的消息，然後我今天就看了一下韓國新聞有沒有報導，就看到韓國鄉民説，『一個確診就可以上新聞啊……我也想住在這樣的地方……』」，該名南韓網友提及，台灣相隔了八個月出現本土案例，「我們八個月每天都在確診啊……我們今天又破千了唷！！！！！！」

網友們忍不住抱怨「一個本土對我們來說跟一個核彈一樣」、「雖然驚嚇，但對那個機師的作為真的生氣」、「一個確診不知道股市抽走多少錢」，也有人說因為台灣地域很小，謹慎些才好，「台灣人好像忘記疫情還沒結束，大家都鬆懈了」。

學生論壇「Dcard」也轉發部落客此文，描述南韓已連5天單日新增確診病例破千；另外，南韓面臨內憂外患，暫停了31日前所有英國航班入境，同時境內社區感染確診數居高不下，南韓政府宣布自12月24日至2021年1月3日為強化防疫期，除首爾、仁川、京畿道等首都圈地區下令禁止5人以上聚會，相關當局也針對全國餐廳將實施禁令，嚴禁5人以上聚集。

有一位在韓台灣人留言表示，明顯感受台韓兩地疫情懸殊，近日有幾位台灣朋友聯繫他，都很緊張的說「我們有一個本土案例了」，但他卻無感，因為南韓確診數仍舊破千人，並呼籲大家記得口罩戴好戴滿，守住台灣。

新冠肺炎 COVID-19 南韓 Dcard

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