影／發布染疫足跡 蘇貞昌：不要用科技恣意妄為亂了套

行政院公共工程委員會今天舉行「第20届公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院長蘇貞昌親臨會場頒獎。針對有人違反指揮中心公布紐籍機師足跡，蘇貞昌受訪時表示，希望民眾不要運用現在科技發布假訊息，讓整個防疫工作亂了套。

針對台北市議員徐巧芯公佈紐籍機師的足跡，也有人公佈案771跑去跑台北馬拉松發佈假訊息，蘇貞昌對此表示，今年是非常辛苦的一年 因為國人同心協力腳步一致才能把防疫做得這麼好，而能夠腳步一致，就是能夠不要亂了套。

蘇貞昌說，過去一年來，大家都相信指揮中心，而指揮中心也盡心盡力把防疫做好，希望任何個人都不要任意妄為以至亂了套，也希望不要運用現在的科技來發佈假訊息，這是非常惡劣的事情，因為一個人的恣意妄為亂了整個國家的防疫，引起不必要的恐慌，而且也會讓防疫工作亂了套，這非常不應該，相關部會主管機關都會依法執行罰責。