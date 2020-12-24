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紐籍機師曾出沒相關場所 2天通報40多人暫無陽性

中央社 / 台北24日電
據指揮中心公布，染疫紐籍機師12月初可傳染期間曾到天母的百貨、南崁好市多。聯合報系記者黃惠群／攝影
據指揮中心公布，染疫紐籍機師12月初可傳染期間曾到天母的百貨、南崁好市多。聯合報系記者黃惠群／攝影

據指揮中心公布，染疫紐籍機師12月初可傳染期間曾到天母的百貨、南崁好市多。指揮官陳時中今天表示，過去2天共40多人通報曾到過相關場所，沒有異常增加，暫未驗出任何陽性個案。

長榮航空一名紐西蘭籍機師在海外感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），但他頻頻違反防疫規定，造成2名同事感染，甚至釀成1例本土感染。

中央流行疫情指揮中心疫調發現，個案在可傳染期間曾到天母的百貨公司、南崁好市多活動，可能接觸不特定對象，提醒民眾提高警覺。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午召開記者會指出，相關訊息公布後，22日共接獲約10例、23日約30例民眾通報曾到過相關場所，通報數沒有異常增加，這些通報狀況也陸續展開檢驗，至今還沒驗出陽性個案。

外傳紐西蘭機師（案765）在確診之初大鬧醫院病房，陳時中說，個案剛到醫院確實有點不理性的反應，已派出醫福會執行長王必勝前往坐鎮，也請護理人員軟性輔導，目前心情已經穩定下來。

至於被他傳染的廣達集團女員工（案771），指揮中心發言人莊人祥表示，個案僅出現鼻塞、流鼻水等輕症症狀，溝通起來沒什麼問題。

長榮航空紐籍機師違反防疫規定，導致台灣再現本土病例，長榮頓時成眾矢之的，今天更傳出與紐籍機師同航班的空服員返台後參與百人聚餐，再次引來批評。

陳時中說，這名機組員因沒進入外站，入境後無須居家檢疫，外出活動也沒違反相關規定，但考量風險畢竟較高，入境後是否適合參加多人大型活動，還會再做檢討，目前這名空服員經採檢為陰性，也列為居家隔離對象。

此案爆發後，長榮航空為避免持續有組員違規，今天起實施更嚴格的管制措施，要求過去14天來回短班、長程過夜航班與客機載貨（CIC）監貨航班者，在自主健康管理期間禁止參加晚會或慶典活動，連喜宴、酒吧、夜店、夜市及跨年活動都不應參加。

陳時中表示，這代表航空公司有虛心檢討管理方案，今天下午會再和民航局開會，要求航空公司研擬出一套可以讓指揮中心信任的管理方式，若做不到，只好根據指揮中心的方式來防疫，在自主健康管理之外做更嚴格限制和要求。

陳時中說，因應航班需求及飛航人員心理穩定，仍希望航空公司嚴加管理，畢竟開飛機也是高張力、壓力的工作，若飛航因此出現狀況，各界也不樂見。

新冠肺炎 COVID-19

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