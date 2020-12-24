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紐籍機師確診案引眾怒 交通部重罰長榮100萬元

疫調內容外流惹議 黃珊珊：不便評論靜待調查

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
確診案例隱私疑似由官方外流，台北市副市長黃珊珊表示，我們不便評論，靜待調查。圖／本報資料照
確診案例隱私疑似由官方外流，台北市副市長黃珊珊表示，我們不便評論，靜待調查。圖／本報資料照

國內維持253天的零本土確診病例破功，指揮中心公布案765的足跡圖，包括天母新光三越、SOGO以及南崁好市多之外，但台北市議員徐巧芯23日在臉書上傳更詳細的足跡圖，對此，台北市副市長黃珊珊表示，我們不便評論，靜待調查。

國內維持253天的零本土確診病例破功後，民眾憂心商務客的防疫問題，近日又有網友爆料，2名新加坡籍短期商務人士來台洽公，只隔離5天，還到信義區的百貨公司吃日式料理，恐成為防疫破口，黃珊珊說，商務客都是由中央流行疫情指揮，若是官方有證據，中央會通報地方。

對於個案足跡外洩惹議，矛頭更指向台北市政府，對此，黃珊珊表示，因為外流矛頭指向北市府，我們不便評論，靜待調查。

由於外流的足跡當中也提及，個案曾搭乘大眾運輸工具，市府是否會呼籲中央公布確診個案所造訪的公眾場所？黃珊珊說，中央自有規定什麼樣的條件要公布，過程中一定經過防疫醫師、衛生局疫調等專業人員評斷，但市府仍希望公布內容一致，避免向上次敦睦艦隊案例時，出現公布不一的情況。儘管尊重中央擔心民眾會產生「獵巫」的心情，但她個人仍認為，只要有風險，都應該要公布。

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