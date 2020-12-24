「擦肩而過」不會感染！ 林靜儀：確診者去過哪僅中共感興趣

國民黨台北市議員徐巧芯昨（23日）在臉書公布一份據稱是案765、紐籍機師12月9日的疫調足跡，但衛福部長陳時中隨後回應，疫調資訊的原則是「能掌握就不公開」，並責請政風單位調查，是否有公務人員涉及違反外洩資料等相關規定。對此，民進黨前立委、醫師林靜儀也在臉書發文直言，「感染者走過哪條街？那是『中共』才有興趣的事」。

林靜儀發文表示，只要找到與感染者可能接觸且高度受感染風險者，叫他們來接受檢查的指揮中心需要知道，且目前都已知情，實在不理解有人要求公布「感染者所有去過的路線」目的是什麼，「當偵探當上癮了嗎？」

林靜儀指出，至於會公布人多的公共場所，或之前細胞簡訊提醒某些時段出現在某些公共場合民眾的作法，是無法匡列明確接觸史者，提醒大家多注意，請有症狀者主動就醫的用意在此。

「目前沒有任何一個『只是擦肩而過』的確診個案！」林靜儀說，在疫情較嚴重時，就已發現「拿下口罩就近交談或飲食」是高風險行為，因此才會不斷提醒大家把口罩戴好。

文末，林靜儀提到，跟感染者在同一時間極短距離長時間停留的人，相信已被匡列為追蹤檢查者，「我們需要做的就是戴好口罩、多洗手，也少去人擠人的地方」；至於感染者走過哪條街？那是「中共」才有興趣的事。