英國南非出現變種病毒 專家：影響有限免恐慌

英國、南非出現新冠肺炎變種病毒，傳染力疑似更強，各國戒備。指揮中心專家李秉穎說，秋冬本來就是疫情高峰，各國疫情都在升溫，病毒變種不會造成太嚴重影響，不用過度擔心。

因應英國出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）變種病毒，中央流行疫情指揮中心宣布23日起，14天內有英國旅遊史的入境者全面集中檢疫，倫敦飛台北客機航班減半、機組員須居家檢疫14天，且所有入境者須檢疫期滿前採檢。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受媒體聯訪時表示，從新冠肺炎疫情爆發以來，每隔一陣子就會傳出病毒變異消息，有時傳染力增強、致病性強，有時是主要感染對象改變，但在他看來，無論病毒如何變種應該都不會對疫情造成太嚴重的影響。

李秉穎說，英國將疫情擴大原因指向病毒變種，但綜觀歐美疫情，無論是否有變種病毒，各國疫情通通都升溫，主要原因是秋冬本來就是疫情高峰，不能因此就歸因於病毒變種。

外傳南非變種病毒對於年輕族群感染力更強，李秉穎說，相較台灣或歐美國家人口老化嚴重，非洲國家年輕人口本來就比較多，感染的年輕人當然也比較多，不能因此推論變種病毒感染族群年輕化。

李秉穎說，從學理角度來看，一隻病毒可能要歷時好幾年突變，才會變成一個全新的病毒，呼籲民眾面對病毒變種可以關心，但不要過於擔心，

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中也表示，目前昆陽實驗室都有對國內案例做嚴密監測，病毒變異後傳染力之所以可能增強，主要是疫情開始至今將近12個月，尤其最近1到2個月再次在全球大流行，只要感染人數愈多，突變機率就愈大。

莊人祥也認為，雖然英國的病毒看似有突變，但傳染力是否更強還很難說，也可能是當地防疫措施所致，由於各國都陸續傳出病毒變種，指揮中心會持續針對每一株進入台灣的病毒進行監測。