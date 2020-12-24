紐籍機長太資深沒人敢動？！其實是CRM管理文化沒人在乎

本週長榮航空一位紐西蘭籍機師確診，打破台灣長達253天本土零確診的紀錄。更令人震驚的是，外界盛傳他曾被副駕駛善意提醒防疫措施卻不聽，原來他根本不在乎CRM。究竟這個危機時能保你命的CRM是什麼？

紐籍機師在確診後，曾爆出周遭同事懼於他是資深機師，因此沒有積極地勸誡與防堵，引發外界一陣撻伐，也質疑身為雇主的長榮航空沒有善盡督導職責。

急診醫師陳志金得知後，在個人臉書「ICU醫師陳志金」上感嘆道：「因為他是機長，沒人敢勸他，航空界的CRM機組資源管理，似乎還是很難打破階級的觀念。」

為何一個不聽話的機長，也能扯上管理與階級文化？「CRM」又是什麼？簡單來說，全名為「Crew Resource Management」的機組資源管理，是航空界制定的一套特別的管理訓練方針。

一場飛機失事慘劇催生CRM

當初，CRM是因為一場史上相當慘烈的飛機失事而萌生：1977年，兩架波音747飛機竟在西班牙的羅德里歐機場（Los Rodeo Airport）上對撞，最後造成583人喪生。經過事後調查後，發現是當時主導飛機降落的荷蘭皇家航空機長，一連串錯誤決策，終究導致這個慘劇。

後來美國的國家航空暨太空總署，因此事決定研究歷年空難，發現以下問題常出現在空難的機組團隊中：

1. 不同機員間出現溝通問題 2. 機員間工作分配不夠清楚 3. 機員不是好的領導者，資深機師經常忽視甚至鄙視年輕機師的意見 4. 機員在危急情況作出錯誤決定

也因此，業界逐漸制定出CRM並讓航空界學習遵守，現在也援用在更常面對人命問題的醫界上。CRM的管理特色是，在溝通方面相當注重授權、甚至鼓勵低階同仁挑戰權威、質疑權威，就是要破除職場上常有的階級文化。

這一點就算是非航空界的上班族，也很容易理解。畢竟，在這種人命關天的時刻，怎能容許團隊裡，有人仗著自己資深經驗多，不聽同仁勸告，就做出致命的決定？！但是，這種階級鴻溝不會是一天兩天，要改變，得長期營造平等溝通的內部文化才行。

湯姆漢克曾主演電影，演繹CRM最高境界

像是曾改編成湯姆漢克主演電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》的真實事件中，這位薩利機長在發現飛機引擎停擺，決定要在河上迫降的關鍵208秒裡，每分每秒都和團隊保持密切合作，也隨時平等溝通，因此最終讓機上155人全部生還。事後，當媒體齊稱頌，他總是把功勞歸給所有團隊，一點也不自大。（延伸閱讀：《薩利機長》：我不是英雄，只是把工作做好的凡人）

好在，這位紐西蘭籍機師駕駛的是貨機，不會有乘客受影響，就是和他共事的其他組員會受到負面衝擊。而薩利機長的經驗，至今仍是CRM的最高典範。也許不需要拿這樣高的標準去要求一般的機師。但，如果階級文化是航空公司的常見狀況，不只是貨艙機師、民航機師也一樣，那就會是值得正視的問題。

畢竟，一個不會聽從資淺同事建議的機長所開的班機，在遇上危難時刻時會怎麼做決策？這樣的機師，真有能力保障乘客安全？絕對不會是還想在疫情後開心出國的我們所樂見的。

而今年有不少企業，也面臨轉型或崩壞的危機時刻，資深人員有否接納基層同事創新建議的雅量？說不定正決定了往後成敗。從這角度來看，這次的機師事件，應該也讓不少上班族看了心有戚戚焉。

（作者／林士蕙 本文出自2020.12.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）