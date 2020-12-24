影／長榮機師染疫趴趴走 林佳龍：將檢討修改檢疫規定

長榮航空紐籍機師因多次執勤未戴口罩，染疫後「趴趴走」，造成台灣維持8個多月的零本土案例破功，長榮昨天對外道歉並將該機師免職；交通部長林佳龍今天出席屏東行程時，強調根據相關法令處罰外，也會全面檢討，修改國籍航空機組員檢疫規定。

林佳龍說，當時指揮中心核定針對國籍航空公司機組人員檢疫管理措施，在實施上課予航空業者責任，做好內部管理，目前已經發生幾次機組人員違反防疫規定，甚至造成感染，經交通部及指揮中心討論，將依相關規定處罰外，也要修改規定。

他說，最重要是航空公司的內控機制要落實，也看到航空公司祭出免職的嚴厲重罰，希望起警惕作用；防疫不能有破口，特別是進出國境的航空業者，全民支持他們可以維持正常營運，他們也該幫忙防守國境、守護國人。

至於要如何開罰，林佳龍表示，有許多相關法令，如傳染病防治法、紓困特別條例、民用航空法等，希望航空業者能遵循所有法令，若法規有不足處也會補強，經過此次事件後會全面檢討，在執行面會要求要確實落實。