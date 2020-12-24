聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／長榮機師染疫趴趴走 林佳龍：將檢討修改檢疫規定
長榮航空紐籍機師因多次執勤未戴口罩，染疫後「趴趴走」，造成台灣維持8個多月的零本土案例破功，長榮昨天對外道歉並將該機師免職；交通部長林佳龍今天出席屏東行程時，強調根據相關法令處罰外，也會全面檢討，修改國籍航空機組員檢疫規定。
林佳龍說，當時指揮中心核定針對國籍航空公司機組人員檢疫管理措施，在實施上課予航空業者責任，做好內部管理，目前已經發生幾次機組人員違反防疫規定，甚至造成感染，經交通部及指揮中心討論，將依相關規定處罰外，也要修改規定。
他說，最重要是航空公司的內控機制要落實，也看到航空公司祭出免職的嚴厲重罰，希望起警惕作用；防疫不能有破口，特別是進出國境的航空業者，全民支持他們可以維持正常營運，他們也該幫忙防守國境、守護國人。
至於要如何開罰，林佳龍表示，有許多相關法令，如傳染病防治法、紓困特別條例、民用航空法等，希望航空業者能遵循所有法令，若法規有不足處也會補強，經過此次事件後會全面檢討，在執行面會要求要確實落實。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言