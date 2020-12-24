昨稱足跡不用再問 陳時中：如觀感不好「我道歉」

紐西蘭確診機師足跡疫調密件流出，新冠肺炎確診個案活動史是否公開一直有爭論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問及北車也可能會有無法掌握人流，為何不公開，陳回答，「你就不用再問了，反正就是指揮中心公布的為準。」陳時中今再次回應，如果大家覺得感覺不好，他道歉。

陳時中說，確診個案足跡公開與否之所以要讓指揮中心為準，是擔心真真假假的訊息就會變多，亂了套對防疫是不利的。目前沒有要對案771有任何開罰，「我們相信有些時間比較遠會不確定，但是765是太明顯了。」有虛偽不實的陳述和故意推諉不報告的情況。

陳時中說，航空公司僅居家檢疫三天、五天，「之後我們會做更嚴格要求限制」，飛航人員的心理穩定也很重要，因為工作高壓，如果影響到工作也是不樂見的。發言人莊人祥說，案771溝通順暢無情緒問題；案765無症狀，陳補充，醫福會執行長王必勝已安撫其情緒。