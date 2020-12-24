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平安夜+0！ 案771接觸者176人 採檢結果出爐皆陰性

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
陳時中表示，國內無本土或境外移入新冠肺炎個案，針對本土病例案771接觸者176人，不論是核酸檢驗或血清抗體採檢結果都出爐，全數皆陰性。記者黃惠群／攝影
陳時中表示，國內無本土或境外移入新冠肺炎個案，針對本土病例案771接觸者176人，不論是核酸檢驗或血清抗體採檢結果都出爐，全數皆陰性。記者黃惠群／攝影

今天是平安夜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內無本土或境外移入新冠肺炎個案，針對本土病例案771接觸者176人，不論是核酸檢驗或血清抗體採檢結果都出爐，全數皆陰性。

近日個案足跡公布再次引熱議，指揮中心記者會確診個案資料發布原則為，政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應儘速控制，防止其蔓延。

因為涉及個人資料保護，公布原則為傳染病或疑似傳染病病人姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏。例外是於防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官為避免疫情擴散，得指示對確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎病人實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要防治控制措施或處置。

中央流行疫情指揮中心12月24日記者會，疫情監測組組長周志浩（ 由左到右 ）、指揮官陳時中、發言人莊人祥、預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬出席。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心12月24日記者會，疫情監測組組長周志浩（ 由左到右 ）、指揮官陳時中、發言人莊人祥、預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬出席。記者黃惠群／攝影
案771相關採檢狀況。圖／指揮中心提供
案771相關採檢狀況。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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