平安夜+0！ 案771接觸者176人 採檢結果出爐皆陰性

今天是平安夜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內無本土或境外移入新冠肺炎個案，針對本土病例案771接觸者176人，不論是核酸檢驗或血清抗體採檢結果都出爐，全數皆陰性。

近日個案足跡公布再次引熱議，指揮中心記者會確診個案資料發布原則為，政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應儘速控制，防止其蔓延。