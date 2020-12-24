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菲女嗑鍋後確診 衛生局：無外擴風險 別獵巫 散布不實訊息

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
著橘衣的菲籍女子居家檢疫期滿即揪團吃火鍋，致火鍋店成肉搜對象。圖／高市衛生局提供
著橘衣的菲籍女子居家檢疫期滿即揪團吃火鍋，致火鍋店成肉搜對象。圖／高市衛生局提供

菲律賓籍入境女子在高雄自主健康管理期間，和9名友人揪團吃火鍋，事後前往醫院自費採檢確診新冠肺炎。外界擔心疫情因此擴散，高雄市衛生局表示，9人只是接觸者，如果到疑似個案或確診個案時，會再釐清進一步狀況，目前都在居家檢隔中，健康無虞，目前疫情都在掌握之中，無外擴風險。防疫基礎應是建立在全民共識上，而不是在獵巫、在網路散布不實言論。

此為全國首例裁罰自主健康管理者未依規定落實全程戴口罩的案件，引起各界關注。

這名菲籍女子在火鍋店與友人用餐1個半小時後，再到醫院自費採檢。火鍋店認為因衛生局露出了照片與影片，導致店裡被攻擊而有微詞。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，依照傳染病防治法第9條，該去追溯的法律責任，高雄市衛生局一定會依法嚴辦，呼籲防疫的堅實基礎是建立在全民共識上，而不是在獵巫、在網路散布不實言論上。只有全民落實做好個人防護，對於居家隔離、居家檢疫及自主健康管理對象，要感謝他們的落實防疫政策。

潘炤穎表示，任何在網路散發不實訊息，致使整體防疫出現損害之虞，可以依法要其下架。這名個案是外籍專業人士，因為工作環境及本身對健康有比較高的要求，所以自費採檢，根據查證，這名菲籍女性在吃完火鍋後到醫院進行自費採檢，過程中搭乘特定交通工具，也掌握特定人士，全程有戴上口罩、並開窗狀態。

至於一起吃鍋的9名友人，衛生局認為只是接觸者，如果到疑似個案或確診個案時，會再釐清進一步狀況，目前都在居家檢隔中，健康無虞。這次疫情都在掌握之中，沒有外擴風險。

因個案是在自主健康管理時，自費到醫院篩檢而變成確證個案，媒體擔心其他無症狀感染者在自主健康管理期間如果沒有自費篩檢，不就無從得知，造成傳染風險？潘炤穎說，在目前管制情形下，居家隔離、居家檢疫14天是基本，任何感染症在經過14天後，即便有有些感染，病毒量也相對的低，以此例來說，她的檢出狀況病毒量就相當的低，傳染風險低。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，防疫基礎應是建立在全民共識上，而不是在獵巫、在網路散布不實言論。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，防疫基礎應是建立在全民共識上，而不是在獵巫、在網路散布不實言論。記者徐如宜／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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