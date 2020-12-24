個案已掌握足跡 陳時中：社區感染機會低

「公布疫調足跡以尚未掌握清楚為原則，把社會的不安降到最低。」疫情中心指揮官陳時中24日接受媒體人周玉蔻嗆新聞節目專訪指出，疫調足跡公布以指揮中心為準，目的是為防假訊息亂傳，大原則是力求不亂；目前案765、案771的足跡都已圈住，社區感染的機會很低。

訊息以指揮中心為準

周玉蔻問：「彭博社、華盛頓郵報都寫台灣最長零本土紀錄失守，聽說你在記者會上也是嘆氣連連？」陳時中說：「我想人都會有情緒，零確診並不代表零本土，一方面要提高警覺，另一方面難免失落，但不會為了維持紀錄而去隱匿疫情。」

「疫調有分兩個層次，有些是地方政府報上來的，有些是我們掌握的。」陳時中說，CDC綜合兩邊把訊息整理出來，經過疫調人員判斷，掌握不清楚的才會對外公布，如果規則不這樣定，怕造成社會大亂，訊息為真倒還好，萬一是假訊息，謠言滿天飛，那時該怎麼辦？

陳時中強調，社會穩定是控制疫情非常必要的原則，萬一無法掌握足跡時，只好發布細胞簡訊，在大範圍內請大家注意，如果足跡掌握得很清楚，就不需要公布；以指揮中心公布的為準，在有重複時間地點的人如果有症狀不放心，可打1922，或到檢疫處所由醫師判斷、採檢。

北車人多反而安全

周玉蔻問到，台北市議員徐巧芯公布表格，會不會是北市府提供的，為了要來指控指揮中心隱匿？陳時中說，CDC會把資訊發給地方政府，以便執行消毒作業，「資訊來源我不清楚，但我不從惡意的角度來看，她可能認為拿到正確訊息，然後就對外說了。」但就怕這種事成為習慣，未來真假訊息就分不清了。

「對北車、象山這些停留地點，很多人有意見？因為北車人很多啊！」周玉蔻問。陳時中答覆說，在百貨公司戴口罩相對沒那麼確實，北車這邊執行得很嚴格，在北車幾乎看不到有人沒戴口罩，「對接觸者的定義是要接觸15分鐘，在沒有適當保護下會認定為接觸者，爬山走步道不會在匡列裡面。」

「要公布哪個行程，不是我拿了表格自己去勾。」（周笑）陳時中表示，當全部行程表列出來，疫調人員會看這個要匡列、那個還不清楚，如果有可能性，就看要不要公布，「這個部分是我要做決定，我會從寬，有疑問的我大概都會公布。」

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