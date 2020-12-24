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新加坡商務人士驚爆「無罩洽公」 只隔離5天到信義區吃日料

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友爆料信義區某公司近日有2名外籍商務人士抵台洽公，卻無視防疫規定只隔離5天就「無罩上班」且恣意在信義區趴趴走。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友爆料信義區某公司近日有2名外籍商務人士抵台洽公，卻無視防疫規定只隔離5天就「無罩上班」且恣意在信義區趴趴走。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

國內維持253天的零本土確診病例於近日宣告破功，紐籍機師與我國籍30多歲女性密切互動，在大台北地區開車出遊、購物，以致染疫，引起社會關注。然而，日前又有一名女網友爆料，2名新加坡籍短期商務人士來台洽公，卻無視國內「加強自主管理」規定，只隔離5天就「無罩開會」且到信義區趴趴走，爽吃百貨公司的日式料理，恐成為防疫破口。

原PO在Dcard發文爆料，信義區某公司22日有2位新加坡籍短期商務人士因申請短期商務人士入境縮短居家檢疫，「有提交登機3日前肺炎篩檢的陰性證明，所以只隔離檢疫了5天就進公司談生意」，但他們卻未準確落實「加強自主管理」的規定，更恣意在信義區趴趴走。

內文提及，根據疾管署作業規範，從入境第6天到第14天的這段時間內，這2名新加坡籍短期商務人士除了商業行為及回飯店外，不能去百貨公司、餐館或其他人潮擁擠的地方，「但他們在公司時不但全程沒戴口罩，負責人屢次勸導也被無視拒絕，公司高層甚至直接帶他們去百貨公司的日本料理餐廳用餐，完完全全無視台灣的防疫政策」。

原PO表示，消息很快在辦公室內傳開，大家都只能戴口罩自保，但部分同事早在之前就與這2名新籍商務人士面談開會，完全措手不及無法保護自己，「雖然他們可能沒有感染病毒，但這2名外籍商務人士及公司無視台灣政策和台灣人的行為應該被檢討」。

一名女網友爆料信義區某公司近日有2名外籍商務人士抵台洽公，卻無視防疫規定只隔離5天就「無罩上班」且恣意在信義區趴趴走。圖擷自Dcard
一名女網友爆料信義區某公司近日有2名外籍商務人士抵台洽公，卻無視防疫規定只隔離5天就「無罩上班」且恣意在信義區趴趴走。圖擷自Dcard

新冠肺炎 COVID-19

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