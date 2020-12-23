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發病10天後應無風險 討論放寬確診者返台條件

中央社 / 台北23日電

多項實證研究證實，新冠肺炎確診者發病10天以上幾無傳染力，指揮中心專家會議建議放寬海外染疫者回台條件，發病至登機超過1個月、症狀緩解即可回台。

此專家建議尚待中央流行疫情指揮中心拍板。此外，專家小組24日將開會討論，確診者解隔離條件。

台灣自12月開始執行秋冬防疫專案，海外國人若要返台必須有2019冠狀病毒疾病核酸檢驗證明；且中央流行疫情指揮中心針對海外染疫者也有明確返台規定，需符合發病日至登機日已超過2個月，且症狀已緩解或距發病日已達10天，且取得2次核酸檢驗陰性證明（須間隔至少24小時採檢）。

但因秋冬專案要求入境者提核酸檢驗報告，也遭質疑此舉是「放生」海外染疫者，讓生病的人無家可回。

指揮中心日前召開專家諮詢會議，會中決議，放寬海外染疫者回台條件，將現行需符合「發病日至登機日已超過2個月，且症狀已緩解」改為「發病日至登機日已超過1個月，且症狀已緩解」。

有鑑於可能有愈來愈多海外民眾需要返國，也確實可能有確診者有需求，且許多實證數據顯示，確診者發病超過10天就幾乎沒有傳染力，專家決定保守而為，縮短2個月的期限，但仍要求需發病滿1個月才能回台。

中央社記者下午在指揮中心疫情記者會提問，指揮中心多次宣稱，就算染疫，只要經過14天檢疫應無傳染力，若再加上7天自主健康管理，更為保險，若在社區也無須擔心。但已知的確診者在醫院必須二採陰才能出院，現在有些確診者並無症狀，有些人甚至已有抗體，研判在時陰時陽狀態，卻因無二採陰不能解隔離，標準並不一致。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確實有些住院的確診者無症狀或基本上是輕症。有關入院確診、還帶有病毒者還是需要二採陰才能解隔離，專家諮詢小組中確實有些委員也提到這個議題，24日將開會討論，確診者解隔離條件，有共識會再說明。

張上淳會後接受中央社記者採訪時說，確診者若有抗體，也不能百分百說沒有傳染力，討論確實要考慮很多面向，可能要很多條件一起搭配處理。如海外確診者要回台須「滿1個月」的條件，也是可參考的方向之一。

新冠肺炎 COVID-19

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