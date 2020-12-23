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恐藏9名本土感染！醫示警若不停辦跨年「後果不堪設想」

聯合新聞網 / 綜合報導
睽違253天，我又見本土病例，特別是聖誕節、跨年等節日將至，各項活動、展演、聚會，專家建議，地方政府評估無法掌控參加成員，理論上就應考慮停辦。 本報資料照片
睽違253天，我又見本土病例，特別是聖誕節、跨年等節日將至，各項活動、展演、聚會，專家建議，地方政府評估無法掌控參加成員，理論上就應考慮停辦。 本報資料照片

台灣連續253天零本土確診案例在昨（22）日破功，中央疫情指揮中心至截稿為止尚未禁止各地舉辦跨年等大型活動，各縣市政府則陸續做出因應，不過知名精神科醫師沈政男直言「耶誕與跨年晚會不取消是嚴重錯誤」，並提出四點理由呼籲政府停辦。

長榮航空染疫的紐籍機師因多次值勤未配戴口罩，目前為止已傳染給一位廣明員工、以及兩名機師，除了打破本土253天零確診的紀錄，也讓不少民眾憂心疫情是否死灰復燃。對此醫師沈政男指出，這代表「台灣社會必須在生活與心理上再度進入防疫模式了」，沈政男示警不能對疫情掉以輕心，並指出「說什麼只要戴口罩、不飲食就可以繼續舉辦耶誕與跨年晚會，這是嚴重錯誤！」。

沈政男點出四項理由籲政府停辦大型集會，首先是台灣雖然有多天零本土確診的紀錄，但各國的疫情仍在延燒，「就好像鄰居家裡多災多難，我們好意思在這邊集體唱唱跳跳、放煙火什麼的嗎？ 」；再者，沈政男認為昨日確診的機師足跡遍布多地，若其接觸者未做好防護，極有可能會產生潛在的本土感染，若這些個案都去參加大型活動，則「後果不堪設想」。

此外，國外陸續有變種病毒，而疫苗的取得速度卻跟不上病毒的變異速度，沈政男憂心「屆時若疫苗對變種病毒無效，而台灣取得疫苗的速度又相對較慢，恐怕大家須過著比現在更痛苦的防疫生活」；再者，沈政男認為若因跨年群聚而感冒就診，恐怕會被當成疑似病例進而採檢，到時醫療體系很可能會吃不消。最後他也再三呼籲「暫停一年舉辦耶誕或跨年晚會，不只是表達對全球疫情的同情與悲憫，也是自我保護的謹慎手段」。

新冠肺炎 COVID-19 跨年 歡樂耶誕城 機師

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