防冷凍食品偷渡新冠病毒 食藥署抽驗9國230件均陰性

防進口冷凍食品偷渡新冠肺炎病毒，衛生福利部食品藥物管理署11月6日至12月22日間針對邊境9國、230件肉類及海鮮產品抽樣檢驗，檢驗結果均為陰性。

中國近期傳出多起疑似接觸進口冷凍食品而感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的本土案例，引發各國關注。食藥署展開相關抽驗，今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中公布檢驗結果。

指揮中心指揮官陳時中表示，食藥署11月6日至12月22日間，在邊境採樣檢驗進口冷凍食品內外包裝，共抽驗9個國家進口的豬肉、牛肉、雞肉及水產品共58批，就其在消毒前後分別對內、外包裝取樣，230件樣品新冠肺炎核酸檢驗均為陰性。

陳時中說，相關檢驗分2階段，第一階段於11月6日至11月20日，針對新冠肺炎盛行率高的國家進口的冷凍食品內外包裝採樣檢驗病毒核酸，共抽驗4個國家輸入的豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

第二階段於12月11日起持續執行進口冷凍食品檢驗，並增加鄰近國家如日本、中國、越南及印尼的冷凍肉品及水產品，截至12月22日共抽驗7個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中指出，世界衛生組織（WHO）、聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎的實際案例，如今國內檢驗結果也顯示這樣的可能性相當低，未來會持續監控國際訊息，把關進口產品衛生安全。