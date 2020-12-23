快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

防冷凍食品偷渡新冠病毒 食藥署抽驗9國230件均陰性

中央社 / 台北23日電

防進口冷凍食品偷渡新冠肺炎病毒，衛生福利部食品藥物管理署11月6日至12月22日間針對邊境9國、230件肉類及海鮮產品抽樣檢驗，檢驗結果均為陰性。

中國近期傳出多起疑似接觸進口冷凍食品而感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的本土案例，引發各國關注。食藥署展開相關抽驗，今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中公布檢驗結果。

指揮中心指揮官陳時中表示，食藥署11月6日至12月22日間，在邊境採樣檢驗進口冷凍食品內外包裝，共抽驗9個國家進口的豬肉、牛肉、雞肉及水產品共58批，就其在消毒前後分別對內、外包裝取樣，230件樣品新冠肺炎核酸檢驗均為陰性。

陳時中說，相關檢驗分2階段，第一階段於11月6日至11月20日，針對新冠肺炎盛行率高的國家進口的冷凍食品內外包裝採樣檢驗病毒核酸，共抽驗4個國家輸入的豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

第二階段於12月11日起持續執行進口冷凍食品檢驗，並增加鄰近國家如日本、中國、越南及印尼的冷凍肉品及水產品，截至12月22日共抽驗7個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中指出，世界衛生組織（WHO）、聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎的實際案例，如今國內檢驗結果也顯示這樣的可能性相當低，未來會持續監控國際訊息，把關進口產品衛生安全。

新冠肺炎 COVID-19 食藥署

相關新聞

紐籍機師趴趴走 好市多南崁店23日起暫停試吃、桌椅減半

中央流行疫情指揮中心22日公告，案765確診的紐籍機師在可傳染期曾出入公共場所，活動史包含12月11日上午11時至12時...

染疫機師足跡中央地方不同調？黃珊珊：我也一樣困惑

紐西蘭籍機師違反防疫規定，台灣長期無本土案例破功。台北市議員徐巧芯上午在臉書公布資料，關於案765紐西蘭籍機師的足跡與中...

案771接觸者4人有症狀2採陰 桃園衛生局：軌跡不公布

確診新冠肺炎的紐西蘭籍男機師（案765），經調查被發現疫調時沒有詳實告知接觸史，傳染給1名廣達集團子公司女員工（案771...

明年元旦升旗典禮繼續辦 落實防疫實名制

總統府稍早舉行中華民國110年元旦總統府升旗典禮記者會，明年元旦升旗典禮仍朝持續辦理來規劃。因時隔253天後出現第一起本...

遭網友肉搜影射為廣達女 曾姓女子發聲明否認「準備提告」

紐西蘭籍機師染疫來台，與一名台灣女子親密接觸後，該名女子也染疫，並成為台灣相隔253天之後首例本土病例，網友肉搜該女，今...

口袋裡的新冠肺炎疫苗之謎 陳時中都喊「凍未條」想講

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，指揮中心口袋已有的疫苗來源說法四起，先後流出來自AZ藥廠及輝瑞／BNT藥廠等消息，面對新冠肺...

恐藏9名本土感染！醫示警若不停辦跨年「後果不堪設想」

台灣連續253天零本土確診案例在昨（22）日破功，中央疫情指揮中心至截稿為止尚未禁止各地舉辦跨年等大型活動，各縣市政府則陸續做出因應，不過知名精神科醫師沈政男直言「耶誕與跨年晚會不取消是嚴重錯誤」，並提出四點理由呼籲政府停辦。

冷凍食品包裝傳新冠？ WHO：目前沒有實例

中國大陸之前發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會表示，衛福部食藥署於11月...

強化機組員管理！ 華航：違反防疫規定最重解雇

長榮紐籍機師確診，連帶讓253天零本土案例止步。中央流行疫情指揮中心要求民航局，這周內研議如何懲處，同時請民航局針對航空...

國內新冠疫苗進度落後 專家點出四大原因

台灣國產新冠疫苗的三家廠商都已完成第一期臨床試驗收案，計畫申請第二期臨床試驗，何時進入三期，仍是未知數，台灣疫苗推動協會...

關到崩潰！出院標準落後世界半年 指揮中心明開會接軌

台灣還有超過100名新冠肺炎確診者在住院，絕大多數都是無症狀，必須連續兩次採檢陰性才能出院，由於新冠肺炎病程後期特性是檢...

機師足跡遭洩 學者預言最可怕未來「沒人疫調敢實話」

紐西蘭籍機師足跡疫調內容屬密件遭外流，已由政風處調查，但這份有姓氏、明確出沒各地時間足跡已四處流傳，中央研究院法律學研究...

熱門新聞

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

染疫機師足跡中央、地方不同調 徐巧芯PO活動軌跡表：不只去天母

影／為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

機師工會：確診紐籍機師多次未戴口罩 經勸語意仍囂張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。