快訊

長榮4點聲明道歉了！16:30電話連線紐籍機師做出懲處

染疫的孤立南極：超前部署的南極基地「防疫失守」之謎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土個案771足跡多在公司 「到各樓層開會」接觸者多是同事

中央社 / 台北23日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）表示，個案上班時都步行到公司，且都在公司內活動，除了辦公地點的4樓，也到其他樓層開會。中央社
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）表示，個案上班時都步行到公司，且都在公司內活動，除了辦公地點的4樓，也到其他樓層開會。中央社

台灣22日公布新冠肺炎本土病例案771，共匡列需採檢者173人，目前已知的採檢結果都是陰性。個案足跡單純，多在公司，且是步行上班，173人中170人都是同公司。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者案771接觸者共採檢173人，其中170人核酸檢測陰性，3人還在檢驗中。其中4人有症狀，都經過二採，也都是陰性。

指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，檢視案771足跡，她14日發病，12日就有傳染力，多數時間都在公司，很少去公共場所，匡列的173人中有170人是同公司的人。

莊人祥說，個案上班時都步行到公司，且都在公司內活動，除了辦公地點的4樓，也到其他樓層開會，都有相關紀錄。外出地點都會根據是否非特定接觸者來處理，目前看來都沒有，相關足跡不會另行公佈。

確診的紐西蘭籍機師和其接觸者案771，相關隱私和疫調資料疑外洩。指揮官陳時中表示，疫調不當曝光、獵巫都會造成後續疫調困難，希望民眾不要亂傳相關訊息。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

延伸閱讀

口袋裡的新冠肺炎疫苗之謎 陳時中都喊「凍未條」想講

本土病例案771四名接觸者有症狀 陳時中：二採皆為陰性

本土個案接觸者167人已採163人 莊人祥：明天說明結果

紐籍機師經勸導仍未戴口罩？ 陳時中：若屬實可開罰

相關新聞

紐籍機師趴趴走 好市多南崁店23日起暫停試吃、桌椅減半

中央流行疫情指揮中心22日公告，案765確診的紐籍機師在可傳染期曾出入公共場所，活動史包含12月11日上午11時至12時...

染疫機師足跡中央地方不同調？黃珊珊：我也一樣困惑

紐西蘭籍機師違反防疫規定，台灣長期無本土案例破功。台北市議員徐巧芯上午在臉書公布資料，關於案765紐西蘭籍機師的足跡與中...

案771接觸者4人有症狀2採陰 桃園衛生局：軌跡不公布

確診新冠肺炎的紐西蘭籍男機師（案765），經調查被發現疫調時沒有詳實告知接觸史，傳染給1名廣達集團子公司女員工（案771...

明年元旦升旗典禮繼續辦 落實防疫實名制

總統府稍早舉行中華民國110年元旦總統府升旗典禮記者會，明年元旦升旗典禮仍朝持續辦理來規劃。因時隔253天後出現第一起本...

遭網友肉搜影射為廣達女 曾姓女子發聲明否認「準備提告」

紐西蘭籍機師染疫來台，與一名台灣女子親密接觸後，該名女子也染疫，並成為台灣相隔253天之後首例本土病例，網友肉搜該女，今...

口袋裡的新冠肺炎疫苗之謎 陳時中都喊「凍未條」想講

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，指揮中心口袋已有的疫苗來源說法四起，先後流出來自AZ藥廠及輝瑞／BNT藥廠等消息，面對新冠肺...

機師染疫引眾怒 立委轟航空公司獲利卻是全民承擔

長榮確診紐籍機師多次執勤時未配戴口罩，截至目前已傳染給兩名機師，還有一位廣明女員工，台灣零本土案例紀錄在昨天第253天止...

本土病例讓實名口罩又熱起來 但想買不一定買的到

國內出現相隔253天的首例本土病例，加上目前匡列有密切接觸的人不少，引發社區感染的恐慌，不少民眾原本已多時沒有到藥局購買...

議員要北市府公布紐籍機師足跡 黃珊珊：無法透露

台北市議員徐巧芯今天上午在Facebook公布案765紐西蘭籍機師的足跡，內容卻與中央不同，還被要求撤圖。對此，議員羅智...

議員公布機師足跡被查水表？黃珊珊：市府站在議員這邊

紐西蘭籍機師違反防疫規定，台灣長期無本土案例破功。台北市議員徐巧芯上午在臉書公布資料，關於案765紐西蘭籍機師的足跡，中...

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

高雄一名女性境外移入確診個案，入境後剛完成14天居家檢疫，即在自主健康管理首日自費檢驗，並與9名同事聚嗑火鍋，在人潮眾多的公共場未戴口罩，共鍋用餐，可能造成其他人健康危害；事後結果出來，是確診個案，高雄市衛生局為此開罰1萬元。

終於道歉了！ 機師染疫長榮最新4點聲明 稍晚做出懲處

長榮確診紐籍機師多次執勤時未配戴口罩，截至目前已傳染給兩名機師，還有一位廣明女員工，台灣零本土案例紀錄在昨天第253天止...

熱門新聞

長榮認紐籍機師確診 是否祭免職處分公司回應了

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

染疫機師足跡中央、地方不同調 徐巧芯PO活動軌跡表：不只去天母

機師工會：確診紐籍機師多次未戴口罩 經勸語意仍囂張

為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。