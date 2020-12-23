本土個案771足跡多在公司 「到各樓層開會」接觸者多是同事

台灣22日公布新冠肺炎本土病例案771，共匡列需採檢者173人，目前已知的採檢結果都是陰性。個案足跡單純，多在公司，且是步行上班，173人中170人都是同公司。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者案771接觸者共採檢173人，其中170人核酸檢測陰性，3人還在檢驗中。其中4人有症狀，都經過二採，也都是陰性。

指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，檢視案771足跡，她14日發病，12日就有傳染力，多數時間都在公司，很少去公共場所，匡列的173人中有170人是同公司的人。

莊人祥說，個案上班時都步行到公司，且都在公司內活動，除了辦公地點的4樓，也到其他樓層開會，都有相關紀錄。外出地點都會根據是否非特定接觸者來處理，目前看來都沒有，相關足跡不會另行公佈。

確診的紐西蘭籍機師和其接觸者案771，相關隱私和疫調資料疑外洩。指揮官陳時中表示，疫調不當曝光、獵巫都會造成後續疫調困難，希望民眾不要亂傳相關訊息。