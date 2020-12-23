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長榮4點聲明道歉了！16:30電話連線紐籍機師做出懲處

染疫的孤立南極：超前部署的南極基地「防疫失守」之謎？

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染疫機師足跡中央地方不同調？黃珊珊：我也一樣困惑

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會下午舉行臨時會。記者楊正海／攝影
台北市議會下午舉行臨時會。記者楊正海／攝影

紐西蘭籍機師違反防疫規定，台灣長期無本土案例破功。台北市議員徐巧芯上午在臉書公布資料，關於案765紐西蘭籍機師的足跡與中央不同，卻遭中央要求撤文。對此，國民黨議員下午在台北市議會臨時會中，輪番砲轟指揮中心刻意隱匿12月9日染疫機師的這一段足跡，尤其是去過政治、外交上敏感的地方，疑似有壓力。

對於中央為何不公布足跡？台北市副市長黃珊珊在答詢時說，這個部分，她和議員一樣困惑，從今年2月開始，所有軌跡，就不能由地方公布，這不是今天才發生，像柯文哲市長講陽明山檢疫所之後被砲轟，規範就如此。

黃珊珊指出，任何從第一例到現在，每一次疫調都是接獲中央命令，北市就會做清消和後續的疫調，只要被框列對象 軌跡在台北市，就會接到中央通知。

她說，765案是桃園控管，北市協助後續疫調，中央通報後，北市第一時會做清消，但沒有被授權公布，不可以自己對外宣布，這對議員很抱歉，這是傳染病防治法特別條例給中央的權限。

對於議員掌握的資料，黃珊珊說，相關文件，她無法證實真偽，但北市都有掌握相關資料，不要為難官員去證實，「我也很痛苦」。

至於是不是中央有提出請求北市才能做 ？黃珊珊說，北市也很想多做，但這是中央權限，像上次敦睦艦隊，中央要求公布軌跡，但公布標準沒有一致，公布得亂七八糟。

議員追問，有沒有北市希望多做，但中央沒答應？黃珊珊說，北市是希望凡是與公眾接觸的都公布，但中央認為人很少、沒有接觸機會，就認為沒公布的必要。但議員仍質疑，指揮中心是有選擇性公布，刻意隱匿12月9日的這一段足跡，尤其去過政治、外交上敏感的地方。

黃珊珊說，北市有和中央詢問，案771的同事，有沒有在台北市的軌跡，因為北市拿不到桃園的疫調。議員也批評，中央昨天機師在公布天母的足跡，要民眾自主健康管理，難道12月9日去過的飯店、停車場，去過的不需要自主健康管理嗎？這應該要反映給指揮中心。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊

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