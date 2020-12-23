明年元旦升旗典禮繼續辦 落實防疫實名制

總統府稍早舉行中華民國110年元旦總統府升旗典禮記者會，明年元旦升旗典禮仍朝持續辦理來規劃。因時隔253天後出現第一起本土確診病例，今年元旦升旗典禮，除了嚴格落實防疫五大入場指引，主辦單位扶輪社將加派防疫人力，呼籲民眾提前入場。

明年元旦升旗典禮的主題是「2021，台灣有你」，並有幾項特色：一、現場將會展示一幅15公尺乘以12公尺的巨幅國旗；二、國歌領唱人會由辛苦保家衛國的國軍基層代表，身著平日工作服裝，與主辦單位的扶輪社百人合唱團共同組成；三、來參加的民眾都會收到兩個限量訂製的口罩。

總統府發言人Kolas Yokata下午陪同主辦單位的扶輪社總召集人，國策顧問陳茂仁及策展單位陳幼軒等人出席記者會。

在明年元旦升旗典禮的表演節目部分，除了彰顯「台灣有你」主題意涵外，將以不同樣貌的台灣人呈現在不同表演節目上，包括由20所高校學生組成的百人街舞團，代表的是青春活力；幾乎不缺席的北一女樂儀隊和建中樂旗隊，象徵是世代交替傳承不息；FOCA福爾摩沙馬戲團的特技戲劇，標示創意無限，敢於挑戰夢想的精神，還有迎接巨幅國旗進場的柏齡太鼓團。

陳幼軒表示，今年活動以「2021 台灣有你」作為主題，除將感謝與新年祝福獻給國人，也期盼眾人持續團結凝聚，帶給台灣更多驕傲。這次的背板主視覺是以市民或國民的意象呈現，不管是年齡、身份、性別，都是過去台灣這一年來重要的貢獻者。

Kolas Yokata指出，明年元旦升旗典禮會配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，落實五大防疫入場指引，包括戴口罩、早到場、實聯制、紅外線測體溫及過安檢。為了執行實聯制，活動將提早在4時30分就開放進場，保留充足的時間進行防疫工作，活動現場設置七個管制入口，當場填寫健康聲明書，或線上填寫QRcode，民眾必須攜帶手機及可供辨識的證件，以供查驗。

Kolas Yokata表示，往常元旦升旗典禮人大約在3到5千人上下，受到疫情影響及天氣預報有低溫，以此推斷是有人數減少的可能，但還是歡迎民眾踴躍參加，只要做好防疫工作即可。中央流行疫情指揮中心也設置天網，其中一個原則就是，請大家攜帶可以辨識身份的證件，一定要帶手機，並且要開機，如此嚴格的規定就是保護自己，也保護身邊的人。

至於會在何種狀況下取消？Kolas Yokata說，主辦單位都會按照指揮中心規定做後續應變處理。