口袋裡的新冠肺炎疫苗之謎 陳時中都喊「凍未條」想講

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，指揮中心口袋已有的疫苗來源說法四起，先後流出來自AZ藥廠及輝瑞／BNT藥廠等消息，面對新冠肺炎疫苗廠商之謎，指揮中心指揮官陳時中今都喊「凍未條」，直言幾乎忍不住要講，但還是要忍住，預告再等一周就會公布，

陳時中說，「我自己也講得很煩。」外界的揣測都不是事實，「大家都很聰明，大家想一想就知道我在顧慮什麼」，想不通下禮拜就會跟大家說明指揮中心對疫苗的難言之隱是什麼。

陳時中也透露，無法暢所欲言主要是談判上是會有顧慮。很多專家強力提問，但他還是決定稍微忍一忍，「我忍得比你們還多。」

有關英國病毒株比較多位點都發生變異情況，是否影響疫苗，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，根據相關資料，瞭解到該病毒比較容易傳播，但當然要看疫苗製造平台，才會知道影響是否疫苗效力。

目前已經在施打的疫苗都屬於RNA疫苗，張上淳說，有些專家支持不至於影響疫苗的效果的看法，但坦言還需要一點時間去用科學驗證，會不會影響疫苗的效力。

此外，張上淳也提及，如果是RNA疫苗，核酸序列是可以很快去做更改，如果蛋白變異，也可以很快改序列去製造疫苗。但如果是合成蛋白疫苗或許會需要多一點時間去調整，需要更多關注。