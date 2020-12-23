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陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

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今無本土個案！境外+6 菲律賓及印尼入境各3人

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心12月23日14:00記者會出席名單第1排由左到右，疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心12月23日14:00記者會出席名單第1排由左到右，疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(23)日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，沒有本土個案，境外移入個案分別自菲律賓及印尼入境(各3例)。

陳時中表示，案772、773皆為菲律賓籍移工，分別為30多歲女性及20多歲男性，同於12月8日自菲律賓來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月21日進行檢疫期滿前採檢，皆於今日確診。由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案774為印尼籍30多歲男性漁工，12月3日自印尼來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月17日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，21日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者20人，其中3人列居家隔離，17人列自主健康管理。

案775為印尼籍20多歲男性漁工，12月17日自印尼來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；個案12月21日因有咳嗽、流鼻水症狀，由檢疫所人員協助安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者51人，其中同班機前後二排座位旅客32人，列居家隔離，同班機機組員18人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。

案776為印尼籍30多歲女性移工，11月27日自印尼來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，迄今無症狀。個案曾於11月27日配合印尼專案及12月10日檢疫期滿前採檢皆為陰性，14日搭乘專車至雇主家後，由雇主安排於獨立房間進行自主健康管理；21日經雇主安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者3人，因有適當防護，列自主健康管理。

案777為菲律賓籍20多歲女性移工，12月9日自菲律賓來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月22日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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