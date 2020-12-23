國產新冠肺炎疫苗傳捷報 可望月底邁入二期試驗

國際間已有數支新冠肺炎疫苗獲緊急授權，國產疫苗試驗進度引發關注。食藥署今天證實，已有國產疫苗完成一期臨床試驗，12月底進入二期試驗「有機會」，下週將開記者會公布進度。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒將近一年，全球相繼投入疫苗研發，台灣也有3支候選疫苗於8月底陸續展開臨床試驗，包括國光、高端與聯亞。

國家衛生研究院副院長司徒惠康今天受訪時表示，據他了解，台灣疫苗臨床試驗第一期大多都做完了，由於第一期僅觀察生物安全性，他個人認為台灣研發的大多是傳統的蛋白質疫苗，包括B肝疫苗、HPV疫苗等都是這類疫苗，已有10多年使用經驗，相較目前多國緊急授權的RNA疫苗、腺病毒載體疫苗，國產疫苗的安全性應該沒有太大的問題。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美受訪時說，按照規定，臨床試驗受試者若出現嚴重不良事件，7天內一定要通報，但截至目前，3支候選疫苗第一期臨床試驗至今都沒有傳出不良事件。

吳明美透露，目前已有候選疫苗完成第一期臨床試驗，但結果還在彙整中，為了力拚在12月底前進入二期臨床試驗，生技業者早在11月上旬就陸續送交二期臨床試驗報告，食藥署每週都會和業者開會，隨時滾動式檢討、補件。

根據指揮中心獎勵辦法，生技業者若能在12月底前進行二期臨床試驗，最多可獲新台幣3億元補助，1月底前展開試驗者則打8折，可獲2.4億元。

眼見12月底期限就在下週，是否真有候選疫苗能在12月底前進入臨床試驗。吳明美坦言：「有機會。」食藥署下週會召開記者會說明疫苗試驗結果與進度。