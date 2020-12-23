新冠肺炎變種疫苗恐沒用？ 專家：短期內仍有效

英國出現新冠肺炎新變種病毒，是否影響疫苗保護力引發關注。國衛院副院長司徒惠康認為，RNA病毒本就容易變異，短期雖不致影響疫苗效果，但疫苗保護力能維持多久還有待觀察。

國家衛生研究院今天召開記者會，宣布和武田製藥旗下子公司千禧製藥簽訂合作備忘錄，推動台灣生技醫藥產業發展。

與會的司徒惠康會後接受媒體聯訪時表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒是一種很長的RNA病毒，本來就容易變異，但變異大多集中在特定的地方，而疫苗大多是針對整顆病毒或幾個不同區段去做，即便變異仍有機會誘發中和性抗體，因此短期內應該不會因病毒變異導致疫苗失效。

不過，人類對於冠狀病毒了解太少，長遠來看仍有許多未知數，司徒惠康坦言，在新冠肺炎出現之前，有好幾種冠狀病毒都會感染人類，但感染狀況大多都是輕微感冒，不會太嚴重，就連2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情也在出現後不久就消聲匿跡，因此很少有人對冠狀病毒做深入且延續性的研究，尤其新冠肺炎症狀又介於常見冠狀病毒、SARS之間，「這種病毒防治最困難。」

司徒惠康說，所幸如今醫藥發展已有一定水準，在疫情發生後全球立即投入疫苗研發，將以往需要5到10年的研發時間壓縮到短短1年，跑最快的甚至是以往從未用過的RNA疫苗和腺病毒載體疫苗。

他說，目前看來，已獲多國緊急授權的輝瑞、莫德納疫苗都算相當成功，能夠有效降低疾病嚴重程度及病毒傳播能力，但能否帶來長期的保護效果、是否有副作用，還需要時間觀察，未來若病毒有更明確的變異軌跡浮現，相信各國會針對變異，在疫苗研發上做出適度因應。