快訊

大家都在盼的2021 預言家直接潑冷水：將迎真正的天災人禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐籍機師害台灣零確診破功 網友憤怒灌爆長榮粉專：不開除就拒搭！

聯合新聞網 / 綜合報導
外籍機長違反防疫相關規定並確診之個案，長榮航空表示，規屬實將予以免職處分。 聯合報系資料照
外籍機長違反防疫相關規定並確診之個案，長榮航空表示，規屬實將予以免職處分。 聯合報系資料照

台灣防疫苦守253天，不幸仍被攻破，出現本土確診病例，感染源頭長榮紐西蘭籍機師不戴口罩且不配合疫調的行為引發眾怒，長榮航空粉絲專頁因此被網友灌爆，要求開除該機師，狠嗆「不開除、就拒搭」。

長榮紐西蘭籍機師（案765）日前確診後故意隱瞞接觸史與活動史，造成疫調困難，事後又傳出機師執勤時已有咳嗽症狀且拒戴口罩，入住負壓病房時態度不佳、嗆台灣檢驗報告造假，更加引爆台灣人怒火，紛紛湧入長榮航空粉絲專頁留言，要求處罰、開除該機師。

多數網友認為，長榮航空作為台灣航空龍頭企業，更應為防疫表率，不只需處置失格機師，企業也應防疫制度不確實，成為台灣破口一事道歉，「長榮機師不處理一下嗎」、「為什麼染疫機師可以不用帶口罩，還可以到處跑。貴公司沒有處分嗎」、「上次已經有三個長榮空姐無視防疫規定出門參加各種活動，請問你們是怎麼配合防疫的」、「長榮航空道歉」、「開除+1，否則拒搭」、「長榮管理沒有撤底堅持，得過且過，誰敢坐長榮」。有網友憶起先前也有3位空姐於居家檢疫期間擅自外出趴趴走，覺得長榮該反思防疫策略是否鬆散、不確實。

長榮航空雖已在22日下午回應此事，表示將召開事實調查委員會及紀律委員會，如違規屬實將予以免職處分，但網友不滿仍在持續發酵，表示機師違規證據確鑿，「不懂紀律委員會還要確認什麼」。

新冠肺炎 COVID-19 長榮 機師

延伸閱讀

確診廣達女員工火辣照瘋傳 烏龍本尊曝光超養眼

求重罰確診機師！卡神收「長榮基層訊息」痛批：不開除我再搭就是犯賤

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

機師工會：確診紐籍機師多次未戴口罩 經勸語意仍囂張

相關新聞

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

睽違253天，台灣再度出現新冠肺炎本土案例，為案765傳染的案771本國籍30多歲女性，市長鄭文燦說，該名女性工作與居住...

台灣出現新冠肺炎本土病例 蔡英文下午對國人發表談話

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增確診案例，其中包括一起本土案例。蔡英文總統昨天透過臉書表示，政府的防疫不會鬆懈，請國人也...

紐籍機師案再爆本土病例 擬延長居家檢疫天數、進社區前加強採檢

長榮航空紐籍機師多次違反防疫規定進出公共場所，截至目前已傳染給兩名機師，還有一個廣明女員工，也讓台灣零本土案例紀錄在第2...

紐籍機師害台灣零確診破功 網友憤怒灌爆長榮粉專：不開除就拒搭！

台灣防疫苦守253天，不幸仍被攻破，出現本土確診病例，感染源頭長榮紐西蘭籍機師不戴口罩且不配合疫調的行為引發眾怒，長榮航空粉絲專頁因此被網友灌爆，要求開除該機師，狠嗆「不開除、就拒搭！」

跨年照辦若疫情大爆發誰負責？網怒點出柯、蔡逃不了

國內本土零確診逾253天的紀錄在昨(22)日被打破，面對緊接而來的聖誕、跨年活動是否如期舉行，除了紐籍機師，成了網友討論最熱話題。有網友直轟台北市長柯文哲，到底是在堅持什麼，連東京奧運都可以延期暫停舉辦了，一場跨年活動算什麼。

國內疫情升溫 潘文忠：跨年晚會可改線上觀賞

國內近日又爆發新冠肺炎本土病例，教育部長潘文忠今天表示，教育部將行文到各校，請師生配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，戴口...

影／民團今辦吃滷肉飯反萊豬 石崇良：先送防疫計畫

民間團體與國民黨今晚將在立院外舉辦「最後的晚餐」晚會，號召千人一起品嘗滷肉飯、豬肝湯等。由於疫情指揮中心昨天發布跨年等大...

新冠境外+6！案771接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

我國昨天出現一名本土病例為紐國男機師（案765）友人（案771），連續253天無本土病例破功，中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增6例新冠肺炎境外移入個案…

民團辦「最後的晚餐」反萊豬 衛福部：須送防疫計畫

立法院將在明天表決開放含萊克多巴胺美豬進口9項行政命令，民間團體與國民黨今晚將在立院外舉辦「最後的晚餐」晚會，號召千人一...

紐籍機師傳染友人 鄭文燦：要檢討空勤人員防疫規範

紐西蘭籍男機師（案765）日前曾到過好市多南崁店，並與昨天新增的本土確診個案，廣達集團子公司女員工（案711）有長達5天...

【總編開箱】+0神話破滅 指揮中心該放下偶像包袱了

暌違253天，我國再度出現本土病例。長榮航空紐西蘭籍機師（案765），不但在飛機上傳染給同事，還因為未遵守居家隔離、自主健康管理等規定，與本國籍女性出遊，致該女確診，成為八個多月來首例本土個案（案771）。

防堵變種病毒 我今起英航班砍半

各國陸續對英祭出停航措施，中央流行疫情指揮中心昨宣布，自今零時起減半倫敦飛往台北的班機，同時要求自英入境及過去十四天內有...

熱門新聞

253天沒本土病例破功 紐籍機師傳染給女性友人

長榮認紐籍機師確診 是否祭免職處分公司回應了

影／紐國染疫機師足跡公開 新光三越、SOGO、好市多趴趴走

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

新增1本土 新北：耶誕城續開但停止戶外集會型活動

本土病例再現 專家：兩周內是危險期應停辦跨年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。