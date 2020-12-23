紐籍機師害台灣零確診破功 網友憤怒灌爆長榮粉專：不開除就拒搭！

台灣防疫苦守253天，不幸仍被攻破，出現本土確診病例，感染源頭長榮紐西蘭籍機師不戴口罩且不配合疫調的行為引發眾怒，長榮航空粉絲專頁因此被網友灌爆，要求開除該機師，狠嗆「不開除、就拒搭」。

長榮紐西蘭籍機師（案765）日前確診後故意隱瞞接觸史與活動史，造成疫調困難，事後又傳出機師執勤時已有咳嗽症狀且拒戴口罩，入住負壓病房時態度不佳、嗆台灣檢驗報告造假，更加引爆台灣人怒火，紛紛湧入長榮航空粉絲專頁留言，要求處罰、開除該機師。

多數網友認為，長榮航空作為台灣航空龍頭企業，更應為防疫表率，不只需處置失格機師，企業也應防疫制度不確實，成為台灣破口一事道歉，「長榮機師不處理一下嗎」、「為什麼染疫機師可以不用帶口罩，還可以到處跑。貴公司沒有處分嗎」、「上次已經有三個長榮空姐無視防疫規定出門參加各種活動，請問你們是怎麼配合防疫的」、「長榮航空道歉」、「開除+1，否則拒搭」、「長榮管理沒有撤底堅持，得過且過，誰敢坐長榮」。有網友憶起先前也有3位空姐於居家檢疫期間擅自外出趴趴走，覺得長榮該反思防疫策略是否鬆散、不確實。

長榮航空雖已在22日下午回應此事，表示將召開事實調查委員會及紀律委員會，如違規屬實將予以免職處分，但網友不滿仍在持續發酵，表示機師違規證據確鑿，「不懂紀律委員會還要確認什麼」。