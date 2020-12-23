跨年照辦若疫情大爆發誰負責？網怒點出柯、蔡逃不了

國內本土零確診逾253天的紀錄在昨(22)日被打破，面對緊接而來的聖誕、跨年活動是否如期舉行，除了紐籍機師，成了網友討論最熱話題。有網友直轟台北市長柯文哲，到底是在堅持什麼，連東京奧運都可以延期暫停舉辦了，一場跨年活動算什麼。

疫情指揮中心昨晚最後決議將不禁止全國各地舉辦跨年活動，但須符合五大原則，台北市副市長黃珊珊表示，北市跨年活動不停辦，但要戴口罩，勸導不聽將開罰三千元。對中央希望縮小跨年規模，針對舞台周邊人潮如何總量管制，市府也會在今天對外公布。

消息一出，有網友在PTT貼出「跨年大爆發誰要負責？」一文。表示台灣堅持不停辦跨年和演唱會，但眼看著疫情在世界各地大爆發，外國人就是因為鐵齒，才會弄到疫情蔓延開來，不可收拾。「如果因為跨年讓疫情大爆發，誰要負責？」

網友紛紛覆議，認為「奧運都能延期了，跨年不能停辦？」有網友建議各地的跨年活動可以不停辦，但採現場直播的方式就好，還有人希望指揮官陳時中能霸氣改變政令，要求各地方政府直接停辦跨年活動，否則造成本土感染的風險甚鉅，「到時候很多行業會完蛋，台灣真的禁不起」。

網友針對原PO留言表示，若是真因跨年活動如期舉行，而導致台灣疫情爆發，「那個縣市跨年爆發就誰負責」，若是台北市，柯文哲恐怕會因此下台吧，更有人認為，如果一旦發生，柯文哲大概什麼選舉都別想了；也有人認為會是中央的錯，總統蔡英文也應該為了不停辦而負責。

也有網友表示，因應之道就是「別出門」，沒人強迫一定要去跨年，可以選擇不去啊。針對政令要求跨年民眾一定要戴口罩，有人認為，在人潮眾多的情況下該如何控管，也會是個問題。